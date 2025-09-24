Что означает иск к председателю Совета судей на 9 млрд рублей

Что означает иск к председателю Совета судей на 9 млрд рублейОн может быть связан с чисткой «старой судейской гвардии» на фоне назначения Игоря Краснова в ВС
Накануне перехода на новую должность генерального прокурора Игоря Краснова надзорное ведомство по его инициативе (как говорят источники «Ведомостей») подало иск к председателю Совета судей, судье Верховного суда (ВС) Виктору Момотову. Появление этой информации 23 сентября символично. Уже сегодня, как ожидается, Совет Федерации рассмотрит (и, вероятно, утвердит) Краснова в качестве кандидата на пост председателя ВС. То есть дело останется в поле его зрения.
Подача пусть и гражданского иска к председателю Совета судей, судье ВС – это, безусловно, беспрецедентное события для современной России, заявил «Ведомостям» адвокат Юлий Тай. По его словам, профессиональное сообщество уже почти привыкло к подобным искам к судьям-отставникам, но случай с Момотовым – «совсем другое».
Беспрецедентный иск Генпрокуратуры к Момотову может быть сигналом о том, что любые коррупционные отношения в судейском сообществе будут рассматриваться как недопустимые, говорит политолог Алексей Макаркин. «Могу предположить, что судейская корпорация восприняла это именно так: приходит новый председатель ВС, не имевший опыта судейской деятельности, и, соответственно, правила игры меняются», – сказал эксперт «Ведомостям».
В подобном иске по сути имплицитно заложено обвинение в совершении преступлений, которые могут быть предъявлены к судье с прохождением сложной процедуры согласования в ВККС, сказал эксперт «Ведомостям». Такого резкого шага [на фоне назначения Краснова в ВС] никто не ожидал, говорит Тай. «Некоторая ротация была ожидаема, смена зампредов и несколько судей, но постепенно и в добровольную отставку. А не с таким шумом и армагеддоном», – отмечает он.
Два собеседника «Ведомостей», близких к судейскому сообществу, считают, что Краснов может инициировать обновление всей «старой судейской гвардии» – тех, кто находился на постах еще при экс-председателе ВС Вячеславе Лебедеве (1991–2024). Новые кадры, как, например, генеральный директор судебного департамента Владислав Иванов, предложенный другой экс-главой ВС – Ириной Подносовой, возможно, сохранят свои места, отмечает один из собеседников.
По словам еще одного собеседника, гражданским иском в отношении Момотова правоохранители могут не ограничиться, поскольку из исковых требований и доводов надзорного ведомства считывается незаконное обогащение. Возможно, уточняет источник, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, но для этого нужно, чтобы председатель СКР обратился с ходатайством в ВККС для разрешения на возбуждение уголовного производства.
В ожидании ответа
Сам Момотов заявил «Коммерсанту», что шокирован данными из иска, назвав их «клеветническими». О претензиях надзора он узнал из СМИ. По его словам, он готов доказать свою непричастность к предполагаемым нарушениям антикоррупционного законодательства.
Совет судей в своем Telegram-канале сообщил, что сам Момотов после распространения информации об иске обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства.
В совете добавили, что при официальном уведомлении Момотова о поступившем против него иске он будет готов предоставить необходимые пояснения и документы. «Ведомости» направили запрос в Совет судей с целью получения официального комментария относительно исковых требований Генпрокуратуры и позиции Момотова по поводу обвинений в нарушении антикоррупционного законодательства.
В чем суть претензий
Претензии надзорного органа связаны с тем, что, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов якобы участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Общая стоимость активов, по оценке надзорного ведомства, превышает 9 млрд руб. Генпрокуратура требует обратить их в доход государства.
Момотов возглавляет Совет судей с 2016 г. и был переизбран на новый срок в 2022 г. Но еще до назначения судьей ВС в 2010 г., по данным источников, в феврале 2007 г. он объединился с владельцем сети Marton Андреем Марченко, которого надзорное ведомство называет «краснодарским представителем криминалитета», для совместного ведения гостиничного бизнеса. В тот же период они приобрели долевую собственность здания в Краснодаре, где открылся отель «Мартон Пашковский», который функционирует и сейчас. Сам Марченко и его сын Иван также проходят как соответчики по иску.
Перед назначением судьей ВС Момотов, как говорит источник, знакомый с иском, осознавал, что на него будут распространяться обязанности по декларированию имущества и запрет на коммерческую деятельность. Тем не менее, по словам собеседника, он принял меры для сохранения участия в бизнесе: доля в отеле была номинально переоформлена на мать – Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову. Источник подчеркивает, что она не имела ни опыта, ни финансовых возможностей для ведения гостиничного дела, а ее участие носило формальный характер.
Следствие полагает, что с 2010 г. Момотов и Марченко сотрудничали с организаторами преступной группировки «Покровские» – Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которые «формировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов». Сам Чебанов и Коровайко находятся в международном розыске; им вменяются статьи 159 (мошенничество), 163 (вымогательство) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. В феврале этого года Преображенский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии сына Чебанова Олега за участие в налоговой схеме на 262,6 млн руб.
В документе указывается, что за оказанные услуги в 2010 г. Момотов и Марченко получили земельный участок в Ростовской области, где построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова». Кроме того, как следует из иска, «в нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов и легализации объектов недвижимости, возводимых с нарушением законодательства, вовлекая в это органы судебной власти, находившиеся в его подчинении».
По сведениям источников, при содействии Момотова в судебном порядке было легализовано 11 объектов недвижимости. В дальнейшем на Марченко и подконтрольные ему структуры были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались под гостиницы, банные комплексы и кальянные. На этой основе была создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая около 40 комплексов в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Калининградской и Нижегородской областях, а также Вологде. По оценке надзорного органа, их общая стоимость превышает 9 млрд руб.
Отдельным источником дохода ответчиков Генпрокуратура считает уход от уплаты налогов: недоимка 500 млн руб. При этом судебные разбирательства, инициированные со стороны Марченко против налоговых органов, затягиваются, и решения судами в нарушение разумных сроков не принимаются, что, по мнению надзорного ведомства, позволяет списывать задолженность по истечении срока давности.