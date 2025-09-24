Что означает иск к председателю Совета судей на 9 млрд рублей

Момотов возглавляет Совет судей с 2016 г. и был переизбран на новый срок в 2022 г. Но еще до назначения судьей ВС в 2010 г., по данным источников, в феврале 2007 г. он объединился с владельцем сети Marton Андреем Марченко, которого надзорное ведомство называет «краснодарским представителем криминалитета», для совместного ведения гостиничного бизнеса. В тот же период они приобрели долевую собственность здания в Краснодаре, где открылся отель «Мартон Пашковский», который функционирует и сейчас. Сам Марченко и его сын Иван также проходят как соответчики по иску.