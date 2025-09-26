Сирот – участников боевых действий в приграничье поднимут в очереди на жилье

Действующее законодательство предусматривает преимущественное право на получение жилья только для сирот – участников спецоперации. Сейчас им обеспечено 34,5% военнослужащих, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Останину. Она сказала «Ведомостям», что жильем нужно обеспечить еще 6000 детей-сирот, принявших участие в спецоперации. 4000 из них вернулись из зоны боевых действий, еще 2000 продолжают службу, добавила она. Количество сирот, участвовавших в боевых действиях в приграничных регионах и на госгранице РФ, депутат не назвала.