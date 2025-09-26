Сирот – участников боевых действий в приграничье поднимут в очереди на жилье

Сирот – участников боевых действий в приграничье поднимут в очереди на жильеНормы одобренного правительством законопроекта затрагивают Белгородскую и Курскую области
В правительстве поддержали законопроект, который расширит перечень оснований для приоритетного обеспечения жильем детей-сирот. В случае принятия поправок преимущество при предоставлении жилплощади получат сироты, отражавшие вооруженное вторжение на территорию РФ – на государственной границе и в регионах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Официальный отзыв на инициативу опубликован в электронной базе нижней палаты, обратили внимание «Ведомости».
Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2025 г. группой депутатов фракции КПРФ. Среди авторов: глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко и др.
Документ предусматривает поправки в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Их реализация не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Дата рассмотрения инициативы в первом чтении Госдумой еще не определена.
Действующее законодательство предусматривает преимущественное право на получение жилья только для сирот – участников спецоперации. Сейчас им обеспечено 34,5% военнослужащих, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Останину. Она сказала «Ведомостям», что жильем нужно обеспечить еще 6000 детей-сирот, принявших участие в спецоперации. 4000 из них вернулись из зоны боевых действий, еще 2000 продолжают службу, добавила она. Количество сирот, участвовавших в боевых действиях в приграничных регионах и на госгранице РФ, депутат не назвала.
«Дети-сироты, которые принимали участие в специальной военной операции, уже пользуются правом приоритетного получения и жилья социального найма, и [жилищных] сертификатов», – сказала Останина. При этом сироты, которые проживали или участвовали в боевых действиях на территории Белгородской и Курской областей, такой возможности лишены, подчеркнула автор инициативы. Правительство поддержало законопроект, чтобы приравнять этих граждан в правах, заключила Останина.
В 2025 г. предусмотрены средства на закупку 59 квартир для детей-сирот из Курска, сообщали местные СМИ со ссылкой на слова заместителя главы администрации города Ольги Гранкиной.
Власти Белгородской области планировали в 2025 г. обеспечить жильем 227 сирот. На эти цели было выделено почти 745 млн руб., говорилось в сообщении пресс-службы белгородского правительства. Годом ранее жильем в регионе обеспечили 202 человека, из областного бюджета на эти цели было выделено 600 млн руб. Как сообщал в своем официальном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 октября 2024 г., регион «остается единственным в стране, где нет очереди на предоставление жилья детям-сиротам».
Впрочем, большинству субъектов РФ пока не удалось изыскать средства, чтобы оперативно обеспечить жильем детей-сирот, рассказал «Ведомостям» эксперт направления ЖКХ «Народный фронт. Аналитики» Сергей Войтюк. По его словам, очереди на получение жилплощади часто затягиваются на несколько лет. При этом сирот, получающих льготу в натуральном выражении, порой заселяют в аварийные дома, добавил эксперт.
В качестве альтернативы обеспечению жильем сироты могут получить сертификат на покупку недвижимости, отметил Войтюк. Для этого доход заявителя должен соответствовать прожиточному минимуму, рассчитанному на каждого члена семьи. Заработок супруга или других родственников сироты ранее при расчете не учитывался. «Теперь инициатива по исправлению этой несправедливости получила поддержку правительства», – подчеркнул он. «Ведомости» писали об этом 17 сентября.
По данным министерства просвещения, в 2024 г. в России насчитывалось 340 055 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с 2023 г. этот показатель снизился на 5%. Отдельной статистики по совершеннолетним детям-сиротам ведомство не ведет.