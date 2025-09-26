Госдума одобрила штрафы за неготовность к отопительному сезону

Инициативу в Госдуму внесло правительство в августе этого года. Она дополняет Кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым пунктам, ответственность коснется теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями. Если они не устранят нарушения, указанные в акте оценки готовности к отопительному сезону, им будут грозить штрафы. Для должностных лиц они варьируются от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 5000 до 10 000 руб.