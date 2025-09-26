Госдума одобрила штрафы за неготовность к отопительному сезону

Госдума одобрила штрафы за неготовность к отопительному сезонуНо их размер не заставит теплосетевые организации стать ответственнее, считают эксперты
Депутаты поддержали в первом чтении административную ответственность за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Вопрос обсуждался 25 сентября на пленарном заседании Госдумы. При этом парламентарии отметили, что предлагаемые штрафы для теплоснабжающих организаций «небольшие», а Минэнерго допустило их повышение после принятия закона.
Инициативу в Госдуму внесло правительство в августе этого года. Она дополняет Кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым пунктам, ответственность коснется теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями. Если они не устранят нарушения, указанные в акте оценки готовности к отопительному сезону, им будут грозить штрафы. Для должностных лиц они варьируются от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 5000 до 10 000 руб.
Аналогичная мера распространяется и на муниципальные образования – в этой части для должностных лиц грозит штраф от 2000 до 4000 руб. К административной ответственности также будут привлекать потребителей тепловой энергии, управляющие организации и товарищества собственников жилья. Для граждан устанавливается предупреждение или штраф 500 руб., для должностных лиц – штраф от 2000 до 4000 руб., для юрлиц – от 5000 до 10 000 руб.
Рассматривать дела этой категории смогут судьи, должностные лица Ростехнадзора и органы исполнительной власти субъектов РФ, отвечающие за жилищный надзор. Но в тексте законопроекта нет критериев, которые определяют, в каких случаях такие дела будут передаваться судье, обратил внимание член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Алексей Волоцков («Единая Россия»). По его словам, замечание планируется устранить ко второму чтению.
Проект учитывает изменения, внесенные в закон о теплоснабжении в августе прошлого года, заявил статс-секретарь – замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Они впервые устанавливают обязанность быть готовым к отопительному сезону, порядок оценки готовности и административную ответственность, уточнил он. Оценку проводят комиссии, в состав которых входят органы Ростехнадзора и государственные жилищные инспекции, пояснил Исламов.
Завершается такая оценка составлением актов. Они должны быть сформированы до даты выдачи паспорта готовности к отопительному периоду. В отношении управляющих организаций и потребителей это срок до 10 сентября, организаций теплоэнергетики – до 25 октября, органов местного самоуправления – до 15 ноября, рассказал Исламов. Оценка проводится с помощью расчета индекса готовности по балльной системе, сообщил он. В акт оценки могут войти замечания, в отношении которых устанавливается срок устранения, добавил Исламов.
Депутаты, в том числе зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева («Единая Россия») и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), указали на небольшой размер штрафов для теплоснабжающих организаций. «Проще откупиться этим штрафом, чем организовывать теплоснабжение», – отметила Останина.
Минэнерго в ответ предложило оценить практику после принятия этого закона. «Будут составы административных правонарушений. Если такая необходимость будет, мы тоже поддерживаем инициативу об увеличении [штрафов]», – сказал Исламов. Он напомнил, что у комиссий Ростехнадзора есть право возбуждать административные дела за нарушение правил по эксплуатации оборудования. В этом случае штрафы выше – например, должностное лицо за нарушение законодательства о теплоснабжении должно заплатить от 30 000 до 50 000 руб., напомнил Исламов.
Законопроект нацелен на усиление исполнительской дисциплины в сфере теплоснабжения, говорит управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Но крайне низкие размеры штрафов для юрлиц не станут полноценным стимулом для надлежащего выполнения обязанностей, соглашается адвокат.
Инициатива повысит реальную готовность к зиме и распределит ответственность, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитики» Елена Гладкова. Вместе с этим она отмечает, что в проекте закона пока отсутствуют четкие критерии оценки готовности. «Штрафы накладываются за неустранение нарушений, указанных в акте, но закон не определяет, по каким конкретным параметрам проводится эта оценка, что создает почву для субъективизма при проверках», – говорит Гладкова. По ее словам, для повышения эффективности нужно внедрить дифференциацию штрафов в зависимости от тяжести последствий, разработать четкие индикаторы готовности и учесть региональные особенности.
Бюрократическая машина может начать гоняться не за реальным результатом, а за отчетами об устранении нарушений, считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. А штрафы для компаний – это, по сути, их операционные расходы, добавил эксперт. «Высок риск, что они будут просто заложены в тарифы, и в итоге платить по ним придется конечным потребителям», – заключил эксперт.