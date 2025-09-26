Медиаменеджер Кудрявцев и кинокритик Пронченко объявлены иноагентами

Адвокат Захватов проживает за рубежом. По данным Минюста, он создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, адвокат распространял ложную информацию о деятельности публичной власти России и Вооруженных сил РФ. Захватов выступал против спецоперации, а в настоящее время руководит проектом по сбору денежных средств для украинских военных, сообщили в ведомстве.