Медиаменеджер Кудрявцев и кинокритик Пронченко объявлены иноагентами

Медиаменеджер Кудрявцев и кинокритик Пронченко объявлены иноагентамиВ список включены четыре человека и литературная премия
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов медиаменеджера и предпринимателя Демьяна Кудрявцева. Также в список включены кинокритик Зинаида Пронченко, журналист Андрей Калитин, адвокат Дмитрий Захватов и объединение «Независимая литературная премия ДАР».
По данным Минюста, Кудрявцев распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими органами власти, а также проводимой ими политике. Медиаменеджер выступал против спецоперации и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, сообщили в ведомстве. В настоящий момент он проживает за пределами России.
Кинокритик Пронченко также участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. По сообщению Минюста, она распространяла недостоверную информацию про решения органов власти и выступала против спецоперации на Украине. Кроме того, кинокритик взаимодействует с иностранным агентом и проживает за границей.
Калитин сотрудничает с иноагентом и проживает за пределами РФ. Ведомство сообщило, что журналист занимался распространением материалов иноагентов и организаций из перечня нежелательных. Он также критиковал действия властей РФ, выступал против спецоперации.
Адвокат Захватов проживает за рубежом. По данным Минюста, он создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, адвокат распространял ложную информацию о деятельности публичной власти России и Вооруженных сил РФ. Захватов выступал против спецоперации, а в настоящее время руководит проектом по сбору денежных средств для украинских военных, сообщили в ведомстве.
Объединение «Независимая литературная премия ДАР» внесено в перечень иностранных агентов за распространение ложной информации о деятельности российской власти и формирование негативного образа ВС России. Объединение выступало против спецоперации. Кроме того, соучредителями премии являются иностранные агенты. Минюст сообщил, что объединение распространяло материалы иноагентов и нежелательных организаций.
25 сентября Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иноагентами. Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ может наступить уже после одного нарушения административной ст. 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление.