Что будет с памятником Сталину в Вологде, установка которого признана незаконной

Учитывая объявление представителей власти Вологодской области о намерении подать кассационную жалобу на принятое решение, а также широкий общественный резонанс по делу, процесс исполнения решения о сносе памятника может существенно затянуться, прогнозирует юрист Enforce Law Company Ирина Фиц. По ее словам, снос объектов культурного наследия запрещен, но не все памятники обладают таким статусом и, соответственно, защищены законом от сноса. «Сложившаяся судебная практика о сносе памятников, не обладающих статусом объектов культурного наследия, в качестве применения последствий недействительности сделки отсутствует ввиду редкости рассмотрения судами споров соответствующей категории. Полагаю, решение по делу о сносе памятника Сталину может стать показательным для подобных споров, которые могут возникнуть в будущем, даже если оно будет изменено в порядке кассационного рассмотрения», – сказала Фиц. По ее словам, политическая и общественная поддержка не отменяет законной силы решения суда, но может серьезно затруднить и отсрочить его фактическое исполнение.