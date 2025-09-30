Что будет с памятником Сталину в Вологде, установка которого признана незаконной

Что будет с памятником Сталину в Вологде, установка которого признана незаконнойГубернатор Георгий Филимонов утверждал, что монумент останется на своем месте
Принудительный снос памятника Сталину в Вологде, установленного в конце 2024 г. по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, вряд ли возможен до результатов рассмотрения иска прокуратуры в кассационной инстанции, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. При этом все они подчеркивают, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех без исключения, в том числе для властей Вологодской области.
23 сентября Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Вологодской области о признании по иску прокуратуры недействительным контракта об установке монумента с применением последствий недействительности сделки. В тот же день министерство культуры Вологодской области заявило о несогласии с решением суда. У сторон есть два месяца на его обжалование в кассационном порядке в Арбитражном суде Северо-Западного округа.
«Будут приняты все меры правового характера для сохранения монумента на месте. Ни о каком демонтаже памятника речи не идет», – говорится в пресс-релизе регионального минкульта. Губернатор Филимонов 24 сентября сделал в Telegram-канале репост своего же сообщения от 9 июля, в котором обещал, что памятник останется на своем месте после того, как с процедурой оформления документов «разберутся коллеги-юристы, которые считают, что нарушений не было».
Учитывая объявление представителей власти Вологодской области о намерении подать кассационную жалобу на принятое решение, а также широкий общественный резонанс по делу, процесс исполнения решения о сносе памятника может существенно затянуться, прогнозирует юрист Enforce Law Company Ирина Фиц. По ее словам, снос объектов культурного наследия запрещен, но не все памятники обладают таким статусом и, соответственно, защищены законом от сноса. «Сложившаяся судебная практика о сносе памятников, не обладающих статусом объектов культурного наследия, в качестве применения последствий недействительности сделки отсутствует ввиду редкости рассмотрения судами споров соответствующей категории. Полагаю, решение по делу о сносе памятника Сталину может стать показательным для подобных споров, которые могут возникнуть в будущем, даже если оно будет изменено в порядке кассационного рассмотрения», – сказала Фиц. По ее словам, политическая и общественная поддержка не отменяет законной силы решения суда, но может серьезно затруднить и отсрочить его фактическое исполнение.
Как рассказал «Ведомостям» адвокат Леонид Абгаджава, поскольку речь идет о гражданских отношениях, вопрос демонтажа памятника в первую очередь зависит от поставщика, если она будет настаивать, что памятник должен быть ей возвращен. «Хотя в данном случае я могу себе представить, что поставщик на этом настаивать не будет, поскольку поставленный «товар», мягко говоря, совсем неликвидный», – отметил Абгаджава.
Если вступившее в законную силу решение суда не исполняется, допустима ситуация, в которой судом будет выдан исполнительный лист о принудительном демонтаже объекта по требованию прокуратуры (в качестве истца), говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, на основании этого листа демонтаж может быть осуществлен уже с привлечением приставов. «Если собираются обжаловать в кассации и сроки для этого не истекли, то реализация сценария с принудительным сносом пока маловероятна», – уточнил он «Ведомостям». «Ведомости» направили запрос в прокуратуру Вологодской области.
Памятник Сталину из бронзы был открыт на территории музея «Вологодская ссылка» (соседнее с правительством Вологодской области здание, здесь будущий вождь жил во время ссылки в 1911–1912 гг.) 21 декабря 2024 г. Монумент по госконтракту с музеем изготовила индивидуальный предприниматель Екатерина Ложеницына, стоимость работ составила 10,5 млн руб. 4 апреля 2025 г. прокуратура Вологодской области подала иск в Арбитражный суд Вологодской области к исполнительнице работ и «Вологодской ссылке» о признании контракта недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде возврата ответчице памятника, а учреждению культуры – потраченных на него денег.
Предприниматель деньги должен вернуть обязательно – будет исполнительный лист, а вот памятник может не забирать, а, например, подарить его музею, если музей согласится принять его в дар, говорит доктор права НИУ ВШЭ, адвокат Вячеслав Плахотнюк. «Тогда сносить не придется», – сказал он «Ведомостям». По словам Плахотнюка, формально влияния на судей со стороны групп поддержки установки или сноса тех или иных памятников, различных внепроцессуальных обращений не должно быть: «запрещает и Конституция, и Кодекс судейской этики». «Однако судьи тоже могут иметь свои пристрастия, и потому в спорных, неявных случаях возможны различные варианты интерпретации событий», – заявил эксперт.
Как было установлено в ходе разбирательства, памятник изготавливался в процессе исполнения контракта, а на момент проведения закупки его не существовало, в связи с чем выбранный заказчиком способ определения поставщика (закупка у единственного поставщика) не соответствует закону № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того, прокуратура, изучив рынок памятников, выяснила, что есть множество других поставщиков, готовых изготовить памятник Сталину за значительно меньшую стоимость – от 2,95 млн до 3,995 млн руб. Представитель ответчика в суде утверждал, что Ложеницына оказалась единственной, кто был готов изготовить изваяние вождя. 11 июля вологодский арбитраж признал недействительным контракт об установке памятника Сталину.
В 2025 г., по подсчетам КПРФ, в России было установлено 13 памятников Сталину. В одной только Вологодской области стоят три памятника вождю, два из которых – в Кадуе и Никольске – были открыты в этом году по инициативе местных коммунистов. Только 2% россиян негативно высказываются об установке памятников Сталину, следует из мониторинга исследовательского центра «Сидорин лаб», писали «Ведомости» 20 августа.