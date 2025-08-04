Губернатор Филимонов посоветовал «Красному & Белому» торговать хлебом
Сеть магазинов «Красное & Белое» не сможет продавать алкогольную продукцию в Вологодской области, поскольку у нее нет лицензии. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
«Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг)», – подчеркнул он.
4 августа Филимонов объявил о прекращении работы сети «Красное & Белое» в Вологодской области. Он заявил, что действие лицензии на продажу алкоголя было досрочно прекращено по инициативе компании.
Пресс-служба сети при этом пока не подтвердила информацию о прекращении работы в регионе. Сейчас в области у сети 66 магазинов.
25 июля в регионе запретили продавать алкоголь в 58 магазинах «Красное & Белое». Основанием стали нарушения особых требований федерального законодательства. Власти пообещали оказать поддержку сотрудникам, которые потеряют работу после закрытия торговых точек.