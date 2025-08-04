Филимонов: сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской области

Филимонов: сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской областиДействие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по инициативе компании
Сеть магазинов «Красное & Белое» прекращает работу в Вологодской области. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, действие лицензии на продажу алкоголя было досрочно прекращено по инициативе самой компании.
«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», – пояснил Филимонов.
Глава региона напомнил, что с 25 июля торговая сеть прекратила розничную продажу алкоголя в регионе. Основанием для этого стали нарушения особых требований, прописанных в федеральном законодательстве.
Власти пообещали оказать поддержку сотрудникам, которые потеряют работу после закрытия магазинов. Центры занятости помогут с подбором вакансий, учитывая предпочтения каждого обратившегося.
Собственникам помещений, в которых раньше работали точки «Красного & Белого», рекомендовали ориентироваться на арендаторов из сферы общепита. Губернатор напомнил о программе «5:3:3», в рамках которой можно получить льготный заем для открытия кафе, пекарни или ресторана.
По данным губернатора, в начале года в Вологодской области работало 610 алкомаркетов. После вступления в силу новых ограничений 346 из них прекратили деятельность или перестали торговать спиртным.