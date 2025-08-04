Филимонов: сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской области

Собственникам помещений, в которых раньше работали точки «Красного & Белого», рекомендовали ориентироваться на арендаторов из сферы общепита. Губернатор напомнил о программе «5:3:3», в рамках которой можно получить льготный заем для открытия кафе, пекарни или ресторана.