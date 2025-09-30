Бывшему вице-губернатору Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве

Задержание бывшего вице-губернатора может быть связано с уголовным делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). Эта компания базируется в Екатеринбурге. До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого считают бывшего советника Анатолия Чубайса Артема Бикова и его партнера, бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва.