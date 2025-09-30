Бывшему вице-губернатору Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Чемезову предъявили обвинение в мошенничествеСвердловский экс-чиновник находится в ИВС
Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила «Ведомостям» его адвокат Мария Кирилова.
Сам Чемезов вину не признает. По словам Кириловой, «обвинение не обосновано и строится на выгодных для себя показаниях» бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого арестовали в январе за получение особо крупной взятки.
«При этом каких либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал», – сказала адвокат.
Чемезову вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. Заседание по мере пресечения пройдет 1 октября в Верх-Исетском районном суде.
В настоящий момент бывший вице-губернатор находится в изоляторе временного содержания (ИВС). У него до сих пор есть жалобы на состояние здоровья, рассказала Кирилова.
Чемезова задержали утром 29 сентября. Он был снят с должности совсем недавно – 25 сентября. Как сообщала его адвокат, на допросе Чемезову стало плохо и следователи вызвали «скорую помощь». Его госпитализировали и оказали надлежащее лечение. После больницы Чемезова отправили на ночь в ИВС.
Задержание бывшего вице-губернатора может быть связано с уголовным делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). Эта компания базируется в Екатеринбурге. До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого считают бывшего советника Анатолия Чубайса Артема Бикова и его партнера, бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва.