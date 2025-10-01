У многодетных семей перестанут взыскивать земельные участки

Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по сути, предлагается установить, что взыскание не может быть обращено на земельный участок, предоставленный многодетной семье бесплатно. Если земельный участок был предоставлен гражданину-должнику бесплатно на основании решения органа государственной власти или местного самоуправления как мера социальной поддержки для семей с тремя и более детьми, то на него не может быть наложено взыскание, пояснил он. «Это также касается доли в праве на такой участок. Но если этот земельный участок является предметом ипотеки, то данное ограничение не применяется», – уточнил Груздев.