У многодетных семей перестанут взыскивать земельные участки

У многодетных семей перестанут взыскивать земельные участкиВ перечень имущества, не подлежащего взысканию, также войдет единственный автомобиль у члена многодетной семьи
Министерство юстиции предлагает дополнить перечень имущества многодетных семей, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Эту инициативу 30 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, уточнили собеседники. «Ведомости» ознакомились с проектной документацией. Из нее следует, что законопроектом предлагается внести изменения в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК).
Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по сути, предлагается установить, что взыскание не может быть обращено на земельный участок, предоставленный многодетной семье бесплатно. Если земельный участок был предоставлен гражданину-должнику бесплатно на основании решения органа государственной власти или местного самоуправления как мера социальной поддержки для семей с тремя и более детьми, то на него не может быть наложено взыскание, пояснил он. «Это также касается доли в праве на такой участок. Но если этот земельный участок является предметом ипотеки, то данное ограничение не применяется», – уточнил Груздев.
Законопроект способен решить давно назревшую проблему: земельный участок, предоставляемый многодетной семье государством, не должен изыматься в случае взыскания, поскольку такие меры изначально служат социальной поддержкой семье, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Законопроект способен решить давно назревшую проблему: земельный участок, предоставляемый многодетной семье государством, не должен изыматься в случае взыскания, поскольку такие меры изначально служат социальной поддержкой семье, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Что касается автомобилей, она подчеркивает, что для многодетной семьи машина – не роскошь, а жизненно необходимое средство передвижения: для доставки детей в школу, детский сад, на кружки и секции. Защита автомобиля и земельного участка от взыскания воспринимается как логичная и социально оправданная мера, утверждает Буцкая.
По словам депутата, жалоб на взыскание земельных участков ей не поступало, но периодически от граждан приходили обращения, связанные с автомобилями. В Москве случаев взыскания земли не зафиксировано, что связано с тем, что многодетным семьям предоставляются сертификаты на земельные участки, тогда как в регионах, где выдаются реальные участки, такие ситуации могли иметь место, заключила парламентарий.
Эта инициатива закрывает существующий правовой пробел, поскольку текущее законодательство не распространяет исполнительский иммунитет на имущество, полученное многодетными семьями в рамках мер государственной поддержки, говорит старший юрист группы «Гришин, Павлова и партнеры» Максим Качнов. На практике даже незначительные долги могут приводить к обращению взыскания на единственное транспортное средство, необходимое для перевозки детей, или на земельный участок, предоставленный для улучшения жилищных условий, подтвердил эксперт.
Несмотря на положительные стороны, есть определенные риски, заметил управляющий партнер «Один к одному», арбитражный управляющий Даниил Наймушин.
Во-первых, расширение иммунитета имущества может снизить шансы кредиторов на возврат долгов, обращает внимание юрист. Кроме того, продолжает Наймушин, нововведения могут увеличить сроки взыскания, так как судебным приставам-исполнителям и финансовым управляющим придется тратить больше времени на дополнительную проверку, а у должников появится законный способ затянуть процесс взыскания за счет оспаривания таких действий.
Уже сейчас в практике арбитражных судов по делам о банкротстве граждан есть примеры, когда земельные участки, предоставленные в рамках государственной поддержки, исключались из конкурсной массы: в одних случаях – полностью, в других суд определял доли всех членов семьи и продажа, например, 1/5 доли, принадлежавшей должнику, теряла экономический смысл, поделился управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников. Так или иначе, по его мнению, судебная практика по «социальной» земле складывалась в пользу должников-банкротов.