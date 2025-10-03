КС счел изъятие у добросовестных приобретателей жилья в Крыму недопустимым

Как было установлено нижестоящими судами, продавец на момент начала спецоперации еще был владельцем этой квартиры, а в перечень недружественных лиц был включен после ее продажи. Кокойло в своей жалобе указывала, что судами не исследовался и тот факт, что изменения в региональное законодательство были внесены позднее, а также то, что она никак не была аффилирована с продавцом. Кокойло настаивала, что ее права как добросовестного приобретателя имущества были нарушены.