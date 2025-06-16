Конституционный суд разберется с изъятием жилья в Крыму

Конституционный суд разберется с изъятием жилья в КрымуЖалоба касается проблемы внесудебного лишения права собственности на имущество
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу Инны Кокойло, оспорившей изъятие в пользу государства квартиры в Ялте. Заявительница вместе с мужем приобрела жилплощадь в июне 2022 г. для проживания на пенсии.
Спустя девять месяцев прежний собственник был включен антитеррористической комиссией Крыма в перечень лиц, связанных с недружественной страной – Украиной. Согласно региональному законодательству от октября 2022 г., в собственности республики учитывается имущество, которое по состоянию на начало специальной военной операции принадлежало недружественным государствам и связанным с ними лицам. Это позволило лишить Кокойло квартиры. Как было установлено судами, продавец на момент начала спецоперации еще был владельцем этой квартиры, а в перечень недружественных лиц был включен после ее продажи. Кокойло указывает, что судами не исследовался и тот факт, что изменения в региональное законодательство были внесены позднее, а также то, что она никак не была аффилирована с продавцом.
Кокойло настаивает, что ее права как добросовестного приобретателя имущества были нарушены. При обращении с жалобой в КС была проанализирована практика по подобным случаям и, как оказалось, кейс Кокойло не единичный, сообщила адвокат Анна Минушкина: «Уже несколько дел рассмотрел Верховный суд, и также практика отрицательная». По мнению заявителя, нормы и практика их применения судами противоречат принципу доверия граждан к государству, закону и правосудию как механизму защиты нарушенных прав, поскольку у добросовестных приобретателей имущества в Республике Крым может сложиться представление о том, что приобретенная недвижимость в данном регионе в будущем может быть во внесудебном порядке изъята государством без выплаты справедливой компенсации.
Что оспаривают в КС
ч. 1 ст. 2–1 закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений»;
пп. 1 п. 1 постановления регионального правительства от октября 2022 г. «О вопросах управления собственностью Республики Крым».
При изъятии имущества не может не учитываться добросовестность приобретателя при возмездной сделке, говорит адвокат Юлий Тай. Разумеется, отметил он, никто не может быть лишен права произвольно и без судебной процедуры, где собственник имеет возможность защищать свои права, причем не по форме, а по существу, тем более это невозможно с приданием норме закона обратной силы, распространяя действия новой нормы на ранее возникшие правоотношения. По словам Тая, в этом случае законодательный орган Республики Крым явно вышел за пределы своей компетенции, получив «полномочия федерального законодателя», что противоречит Конституции, а потому недопустимо.
Жалоба касается проблемы внесудебного лишения права собственности на недвижимое имущество, которое с оговорками запрещено ч. 3 ст. 35 Конституции, заметил юрист Гарегин Митин. В данном деле не идет речь о принудительном отчуждении имущества для государственных нужд, так как по смыслу оспариваемых правовых актов речь шла об имуществе иностранных граждан, ведущих антироссийскую деятельность, пояснил он. При этом, продолжает Митин, лишили недвижимого имущества почему-то российских граждан.
Обстоятельства жалобы затрагивают вопрос влияния закрытых документов, в данном деле решения антитеррористической комиссии в Республике Крым с грифом ДСП, на права широкого круга граждан, указал Митин. Если бы добросовестный приобретатель имущества знал о включении его контрагента в перечень иностранных лиц, предположительно имеющих принадлежность к иностранным государствам, говорит Митин, он имел бы возможность воздержаться от заключения договора и, что важно, передачи такому лицу денежных средств.