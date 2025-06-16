Конституционный суд разберется с изъятием жилья в Крыму

Спустя девять месяцев прежний собственник был включен антитеррористической комиссией Крыма в перечень лиц, связанных с недружественной страной – Украиной. Согласно региональному законодательству от октября 2022 г., в собственности республики учитывается имущество, которое по состоянию на начало специальной военной операции принадлежало недружественным государствам и связанным с ними лицам. Это позволило лишить Кокойло квартиры. Как было установлено судами, продавец на момент начала спецоперации еще был владельцем этой квартиры, а в перечень недружественных лиц был включен после ее продажи. Кокойло указывает, что судами не исследовался и тот факт, что изменения в региональное законодательство были внесены позднее, а также то, что она никак не была аффилирована с продавцом.