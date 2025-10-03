Минюст признал иноагентом бывшего редактора «Первого канала» Овсянникову

Минюст признал иноагентом бывшего редактора «Первого канала» ОвсянниковуВ реестр включили еще двух человек и сетевой проект «I NEWS»
Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов. В него вошла журналистка, экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, режиссер и журналист Григорий Амнуэль, политическая активистка Мария Соленова. Статус иноагента также получил сетевой портал «I NEWS».
По данным Минюста, Овсянникова занималась распространением недостоверных сведений о решениях органов власти РФ, а также их политике. Журналистка пыталась сформировать негативный образ ВС РФ и была против проведения спецоперации. Как отметили в ведомстве, она также делилась с неограниченным кругом пользователей сообщениями и материалами уже признанных иноагентами в РФ лиц. С ними, указали в Минюсте, она взаимодействует, проживая за пределами РФ.
В публикации ведомства отмечено, что Амнуэль также принимал участие в недостоверном информировании о действиях и политике российских органов власти. Он критиковал проведение спецоперации и поддерживал действия ВСУ, по данным Минюста. Кроме того, режиссер распространял материалы иноагентов, а также признанных нежелательными в РФ организаций среди неограниченного круга россиян. В министерстве подчеркнули, что Амнуэль имеет контакты с иностранными и нежелательными организациями и проживает не на территории РФ.
Минюст утверждает, что Соленова отождествляла Россию с террористической организацией. В ведомстве отметили ее призывы к поддержке ВСУ и критику в отношении проведения спецоперации. Она, как и Овсянникова и Амнуэль, делилась недостоверной информацией о властях РФ и с помощью подобных сведений формировала негативный образ ВС РФ. Также активистка распространяла материалы иноагентов, взаимодействовала с ними и сейчас проживает на территории иностранного государства.
В материалах ведомства сказано, что проект «I NEWS» занимался распространением сообщений иностранных агентов и материалов признанных нежелательными организаций. Авторы портала также недостоверно информировали население о действиях публичной власти РФ и ее политике и выступали против спецоперации. Как указали в Минюсте, сейчас они проживают не в России и ведут взаимодействие с нежелательными в РФ организациями.
Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима еще в начале октября 2023 г. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете на четыре года. Ровно два года назад, 3 октября, обвинение запросило для Овсянниковой 9,5 года лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). До этого журналистку несколько раз штрафовали. 14 марта 2022 г. экс-редактор «Первого канала» выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире программы «Время». После этого ее уволили.