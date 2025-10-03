Минюст признал иноагентом бывшего редактора «Первого канала» Овсянникову

Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима еще в начале октября 2023 г. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете на четыре года. Ровно два года назад, 3 октября, обвинение запросило для Овсянниковой 9,5 года лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). До этого журналистку несколько раз штрафовали. 14 марта 2022 г. экс-редактор «Первого канала» выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире программы «Время». После этого ее уволили.