Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года
Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.
Помимо этого, суд также лишил Овсянникову права в течение четырех лет заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете.
3 октября гособвинение запросило для Овсянниковой 9,5 года лишения свободы. Суд признал ее виновной в распространении недостоверной информации о ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет или штраф до 5 млн руб. Как пояснили в прокуратуре, 15 июля 2022 г. Овсянникова опубликовала видео и фото, на котором она показывает плакат с фейками о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине.
Дело Овсянниковой поступило в Басманный суд 1 сентября, оно рассматривалось в ее отсутствие. В 2022 г. журналистка была объявлена в международный розыск, после чего ее заочно арестовали.
Ранее Овсянникову уже несколько раз штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил – ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). 14 марта 2022 г. журналистка выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время». После этого она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП).