Прокурор запросил 9,5 года колонии для экс-журналистки «Первого канала»

Ранее Овсянникову уже несколько раз штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил – ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). 14 марта 2022 г. журналистка выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время». После этого она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП).