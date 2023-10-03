Прокурор запросил 9,5 года колонии для экс-журналистки «Первого канала»
Гособвинение запросило для бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Москвы.
Овсянниковой вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Помимо срока в колонии сторона обвинения попросила суд запретить журналистке администрировать сайты в интернете в течение пяти лет.
Как пояснили в прокуратуре, было установлено, что Овсянникова 15 июля 2022 г. опубликовала в своем канале видео и фото, на котором она показывает плакат с фейками о действия российских военных в ходе спецоперации на Украине.
Дело Овсянниковой поступило в Басманный райсуд 1 сентября. Оно рассматривается в ее отсутствии. В 2022 г. журналистка была объявлена в международный розыск, после чего ее заочно арестовали.
Ранее Овсянникову уже несколько раз штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил – ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). 14 марта 2022 г. журналистка выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время». После этого она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП).