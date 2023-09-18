Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву за дискредитацию российской армии
Псковский городской суд оштрафовал жительницу Пскова на 35 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
По данным ТАСС, речь идет о журналистке Светлане Прокопьевой (внесена в список иноагентов). Штраф назначили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации).
«Суд признал П. виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 000 руб.», – говорится в сообщении пресс-службы. Максимальный размер штрафа по данной статье может достигать 500 000 руб.
О начале административного расследования в отношении журналистки сообщалось 6 сентября. Ее внесли в реестр иностранных агентов Минюста 16 июня за выступление против спецоперации и получение поддержки от иностранных источников.