Газета
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву за дискредитацию российской армии

Ведомости

Псковский городской суд оштрафовал жительницу Пскова на 35 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

По данным ТАСС, речь идет о журналистке Светлане Прокопьевой (внесена в список иноагентов). Штраф назначили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации).

«Суд признал П. виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 000 руб.», – говорится в сообщении пресс-службы. Максимальный размер штрафа по данной статье может достигать 500 000 руб.

Ранее по теме: Против журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации армии

О начале административного расследования в отношении журналистки сообщалось 6 сентября. Ее внесли в реестр иностранных агентов Минюста 16 июня за выступление против спецоперации и получение поддержки от иностранных источников.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных