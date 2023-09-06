Против журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации армии
В отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой (признана иноагентом) возбудили административное дело о дискредитации армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области, пишет ТАСС.
Дело было заведено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии). Журналистке может грозить штраф от 30 000 до 500 000 руб.
16 июня Минюст России внес Прокопьеву в реестр иноагентов за выступления против спецоперации и получение поддержки от иностранных источников.
Летом 2020 г. Прокопьеву признали виновной по делу об оправдании терроризма и назначили штраф в размере 500 000 руб. Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», где журналистка анализировала действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ.
Как уточнял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, приговор Прокопьевой не значит, что журналистам не стоит пытаться разобраться в причинах терактов, так как в деле журналистки были «определенные правовые нюансы», которые были учтены судом.