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Общество

Против журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации армии

Ведомости

В отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой (признана иноагентом) возбудили административное дело о дискредитации армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области, пишет ТАСС.

Дело было заведено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии). Журналистке может грозить штраф от 30 000 до 500 000 руб.

16 июня Минюст России внес Прокопьеву в реестр иноагентов за выступления против спецоперации и получение поддержки от иностранных источников.

Летом 2020 г. Прокопьеву признали виновной по делу об оправдании терроризма и назначили штраф в размере 500 000 руб. Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», где журналистка анализировала действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ. 

Как уточнял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, приговор Прокопьевой не значит, что журналистам не стоит пытаться разобраться в причинах терактов, так как в деле журналистки были «определенные правовые нюансы», которые были учтены судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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