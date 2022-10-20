Суд заочно арестовал экс-журналистку Первого канала Овсянникову

«В отношении Овсянниковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемой на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.