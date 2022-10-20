Суд заочно арестовал экс-журналистку Первого канала Овсянникову
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую по делу о фейках про армию, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В отношении Овсянниковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемой на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.
5 октября суд отказал следствию в удовлетворении аналогичного ходатайства в отношении Овсянниковой. В ведомстве тогда уточнили, что журналистке не изменили меру пресечения из-за неявки прокурора на заседание.
Овсянникову обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой Дмитрий Захватов пояснил, что поводом для заведения дела стал пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве 15 июля.
1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал RT о ее побеге из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью. Он добавил, что не знает, куда могла поехать бывшая жена. 5 октября МВД России объявило бывшую журналистку в розыск.
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