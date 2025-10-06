Германия выиграла битву за кебабы: новости, которые вы могли пропустить

Германия выиграла битву за кебабы: новости, которые вы могли пропуститьБизнесмены же зарабатывают на алкоголизме домашних животных
На этой неделе стало известно, что суд постановил, чтобы врачи писали разборчиво. Бизнесмены зарабатывают на кошачье-собачьем алкоголизме. Голливудские звезды осуждают актрису Тилли Норвуд, вот только ее не существует. Германия выиграла кебабную битву с Турцией. А ChatGPT, оказывается, не уничтожает рабочие места.
Почерк врачей убил тысячи людей
Суд в Индии ходатайствует, чтобы медвузы включили в программу обучения курсы чистописания. Цель – чтобы почерк врачей мог разобрать обычный человек. Как сообщило ВВС, Высокий суд Пенджаба и Харьяны рассматривал дело, весьма далекое от вопросов каллиграфии. Речь шла об обвинении в мошенничестве и сексуальной эксплуатации. Но судья Джасгурпрет Сингх Пури, к собственному изумлению, не смог разобрать практически ни одного слова в документе медицинской экспертизы, написанном государственным врачом от руки.
«Шокирует, что технологии и компьютеры легко доступны, а государственные врачи все еще пишут от руки так, что никто другой не может прочитать, разве что, возможно, кроме химиков», – написал судья Пури. Он обратился к правительству с ходатайством включить уроки по чистописанию в учебную программу медицинских вузов, а через два года внедрить по всей стране оцифровку медицинских документов. Пока этого не произойдет, все врачи должны четко выписывать рецепты заглавными буквами, постановил судья Пури.
Индийские суды не в первый раз жалуются на врачебный почерк. Высокий суд штата Одиша уже отмечал «зигзагообразный стиль письма медиков», а Высокий суд города Аллахабад сетовал, что не может расшифровать медицинские документы. Под их давлением в 2016 г. Медицинский совет Индии распорядился, чтобы «каждый врач назначал препараты с непатентованными именами разборчиво и предпочтительно заглавными буквами».
Врачебный почерк имеет недобрую славу не только в Индии. В 1999 г. как минимум 7000 человек в США умерли из-за того, что никто не смог расшифровать почерк медика или же написанное поняли неверно, уверяло американское НКО The National Academy of Medicine (до 2015 г. – Institute of Medicine). А в конце 2018 г. в Шотландии женщина чуть не лишилась зрения после того, как аптекарь неверно прочел рукописный рецепт и выдал ей крем от эректильной дисфункции вместо лекарства от сухости глаз: Vitaros вместо VitA-POS.
Ты не пьешь один, если в доме кот
Приятно пропустить бокал вина не одному, а с близким существом: котом или собакой. Таков один из маркетинговых заходов новозеландского стартапа компании Muttley's Estate, который около года торгует «алкоголем» для животных. Напитки с названиями вроде Sauvignon Bark или Purrno Noir готовят на основе разных сортов кошачьей мяты. Кошек оно делает игривыми, а вот на собак, наоборот, влияет как успокоительное. Бутылочка на 150 мл продается за 12,99 новозеландского доллара (около $7,5). Компания сейчас готовится к зарубежной экспансии в соседнюю Австралию, в США и Японию.
Бизнес-идея «алкоголя» для домашних питомцев эксплуатируется в разных странах. Как раз в Японии в 2013 г. производитель кормов для животных B&H Lifes выпустил ограниченной партией Nyan Nyan Nouveau – виноградное вино с примесью мяты (Nyan Nyan переводится как «мяу-мяу») по 399 йен ($4) за 180-мл бутылку.
Американская компания Apollo Peak с 2015 г. продает белое «вино» Pinot Meow, красное Catbernet и прочие напитки. Виноградный сок компания считает вредным для животных, поэтому основа – свекольный сок (для пино используется желтая свекла) и мята. А в России, например, есть шампанское «Абрау Кото», которое делается на основе свекольного сока с добавлением валерианы.
А более массовый продукт – «пиво» для животных на основе мясного бульона и солода. Одним из первых эта идея пришла в 2007 г. голландцу Терри Берендену, который договорился с местными пивоварами выпускать сорт Kwispelbier, изначально продававшийся по 1,65 евро. Правда, это был полностью безалкогольный напиток: в нем не было действующих на животных компонентов вроде мяты и валерианы.
Актриса-фантом
Американская гильдия актеров Sag-Aftra на минувшей неделе резко осудила актрису Тилли Норвуд за ее попытку сниматься в кино. Нюанс в том, что Норвуд не существует в реальном мире. Она не человек, а образ, созданный ИИ в студии Xicoia. Резюме электронной актрисы пока ограничивается лишь эпизодической ролью в коротком комедийном скетче AI Commissioner, рядом проб и блогом, у которого еще недавно было всего несколько десятков тысяч подписчиков. Но теперь о ней пишут ведущие СМИ.
Дело в признании «владелицы» актрисы, бизнесвумен Элин Ван дер Вельден, которой принадлежит ИИ-компания Particle6 и входящая в нее студия Xicoia. На кинофестивале в Цюрихе в минувшие выходные Ван дер Вельден объявила, что ищет агента для продвижения кинокарьеры Тилли Норвуд и у нее уже есть несколько предложений.
Это мгновенно вызвало бурную реакцию кинозвезд. Раздались упреки, что вместо ИИ лучше нанять одну из сотен женщин, чье лицо и движения использовались при создании Норвуд, – так считает Мара Уилсон, известная по роли в фильме «Матильда». Лауреат премии «Эмми» режиссер Рид Морано убежден, что ИИ не способен «воспроизвести эффект истинной человечности и души». Лаконичнее всех оказался злодей из «Фантастической четверки» Ральф Айнесон, его комментарий в адрес Норвуд литературно можно перевести как «да пропади ты пропадом».
В 2023 г. голливудские сценаристы и актеры бастовали целых полгода. Одним из пунктов были гарантии того, что их не заменят искусственным интеллектом (по крайней мере, без их согласия). Сейчас Тилли Норвуд всколыхнула их былые страхи. Страсти кипят не только среди актеров. Этим летом не меньший шум вызвало то, что журнал Vogue впервые использовал полностью сгенерированную ИИ супермодель в своих фотографиях.
Немецкий национальный кебаб
Германия выиграла кебабную битву с Турцией. Анкара сообщила, что еще 23 сентября отозвала свою заявку на включение донер-кебаба в список TSG («Гарантия традиционности приготовления»), где уже есть неаполитанская пицца, испанский хамон и другие блюда. Если бы заявку одобрили, то по всему ЕС ввели был единые правила приготовления этого блюда.
В заявке, поданной в 2022 г., Турция настаивала на нескольких пунктах. В донер-кебабе должно использоваться мясо коровы старше 16 месяцев, барана не моложе шести месяцев или куриные бедра и грудки. Мясо должно нарезаться на куски толщиной 3-5 мм. Регулируются также тип используемого ножа и наполнители донер-кебаба.
Инициатива вызвала ярое противодействие в Германии, где донер-кебаб – самое полярное блюдо в уличном фастфуде. 80-90% закусочных не смогло бы называть свое блюдо донер-кебабом по новым правилам. Там обычно используют телятину, порой индейку и добавляют красную капусту, соленья, красный лук и соусы – всего этого нет в классическом турецком рецепте. Кроме того, мясо режут электрическими ножами вместо обычных, длиной 55 см.
В каждой европейской стране уже сложились собственные традиции того, что там называют донер-кебабом. Автор книги «Донер – турецко-немецкая культурная история» Эберхард Зайдель уверяет, что в Германии это уже не турецкое, но и не немецкое блюдо, а некий гибрид, стоящий особняком. В 2022 г. в стране отмечалось его 50-летие: по распространенной версии, первая кебабная открылась в 1972 г. рядом с берлинским зоопарком.
В Германии производится около 400 т донер-кебабов в день, по данным Ассоциации турецких производителей донеров в Европе (ATDID). В этой отрасли занято 60 000 человек, а годовые продажи оцениваются в 2,4 млрд евро (во всем ЕС – в 3,5 млрд евро). В Германии живет более 1,5 млн турецких граждан и почти столько же немцев турецкого происхождения. В стране около 18 500 ресторанов и точек питания с турецкой кухней, из них в Берлине 1600. Учитывая все это, уверяют источники СМИ, заявку Турции на донер-кебаб все равно вряд ли бы утвердили.
Рынок труда не знает о ChatGPT
ChatGPT не уничтожает рабочие места, показало новое исследование в США. Исследователи из Йельского университета и Брукингского института утверждают, что с момента запуска в ноябре 2022 г. ChatGPT структура рабочих мест в США не изменилась. Для этого исследователи посмотрели, на какие должности устраивались свежевыпущенные бакалавры 20-24 лет в США. Затем сравнили эти данные с тем, куда шли работать выпускники до того, как появился ChatGPT. Различия оказались минимальными. Зато уровень безработицы среди выпускников вырос, но связано это явно с другими причинами, считают исследователи.
Также они выяснили, как рынок труда изменили компьютеры с выходом в интернет. За отправную точку, когда началось их массовое внедрение на рабочих местах, берется 1996 г. К 2002 г. только 7% работников пришлось сменить профессию, чтобы соответствовать новому рынку труда. Причем в эту цифру входят и те, чья профессия устарела и по другим причинам, помимо развития компьютеров. Вряд ли ChatGPT быстрее изменит рынок труда, чем интернет, полагают исследователи. К тому же, если брать более длительный период, то структура занятости менялась в 1940-1950-х гг. куда сильнее, чем в конце прошлого и нашем веке, когда бурно развивались цифровые технологии.
Не все согласны с этими выводами. В последнем опросе Британского института стандартов приняли участие более 850 топ-менеджеров из восьми стран. 39% заявили, что благодаря ИИ сократили ряд рабочих мест. Еще 43% планируют сделать это в следующем году. А глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект приведет к исчезновению некоторых профессий.
Исследователи из Йеля и Брукингса обещают выпускать доклады ежегодно, отслеживая в реальном времени, как ИИ влияет на рынок труда.