Германия выиграла битву за кебабы: новости, которые вы могли пропустить

В Германии производится около 400 т донер-кебабов в день, по данным Ассоциации турецких производителей донеров в Европе (ATDID). В этой отрасли занято 60 000 человек, а годовые продажи оцениваются в 2,4 млрд евро (во всем ЕС – в 3,5 млрд евро). В Германии живет более 1,5 млн турецких граждан и почти столько же немцев турецкого происхождения. В стране около 18 500 ресторанов и точек питания с турецкой кухней, из них в Берлине 1600. Учитывая все это, уверяют источники СМИ, заявку Турции на донер-кебаб все равно вряд ли бы утвердили.