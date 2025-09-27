Холодильники стали показывать рекламу: новости, которые вы могли пропустить

Рекрутеры с удовольствием пользуются ИИ. Он сильно упрощает работу, отсеивая худших кандидатов и составляя письма для перспективных работников, причем упоминая в них подробности, связанные именно с этим человеком. Но и соискатели работы тоже часто пользуются ИИ, чтобы составить резюме и ответить на письмо рекрутера. Более того, ИИ часто помогает проходить собеседования, подсказывая ответы. Получается, что в процессе найма люди становятся лишними и с той, и с другой стороны. Такая цифровизация не нравится даже IT-гигантам. Например, в августе Google сообщил, что переводит собеседования для стажеров и младших инженеров в Индии в режим офлайн: нужно лично прийти в офис, рассказать о себе и решить задачу по программированию.