ДТП в небе и шутки от фанатов iPhone: новости, которые вы могли пропустить

Пользователи вовсю упражнялись в шутках, что будет, если устаревшей Apple Polishing Cloth потереть новейший гаджет, и как бы ее апгрейдить до нужного уровня. Но к 12 сентября, когда стартовали предзаказы на 17-й iPhone, ошибка была исправлена: салфетка стала совместима. Так что когда смартфоны поступили первым покупателям 19 сентября, их можно было безопасно использовать с фирменным куском ткани, стоящим всего $19. Проблема, как выяснилась к облегчению фанатов, была не в высоких технологиях, а в скорости обновления страницы на сайте компании.