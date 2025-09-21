ДТП в небе и шутки от фанатов iPhone: новости, которые вы могли пропустить

ДТП в небе и шутки от фанатов iPhone: новости, которые вы могли пропуститьJay-Z безуспешно пытается открыть казино, а Китай теряет статус мировой фабрики кроссовок
На этой неделе стало известно, что произошло первое столкновение летающих автомобилей. Салфетка Apple оказалась несовместима с новым iPhone. Казино проиграло в схватке с театрами. Китай потерял статус мировой фабрики кроссовок. А беспилотные машины становятся все недоступнее.
ДТП в воздухе
Первое в истории столкновение летающих автомобилей произошло 16 сентября. У крупного китайского производителя электромобилей Xpeng есть «дочка» Xpeng Aeroht, которая разрабатывает транспорт будущего. Выглядят ее летающие авто eVTOL как гигантские квадрокоптеры.
Автомобили репетировали парную посадку к пятидевному авиашоу, которое открылось 19 сентября в Чанчуне (провинция Гирин). Они летают автономно, но для подстраховки в каждом сидит профессиональный пилот. В какой-то момент машины столкнулись. Один автомобиль получил повреждение фюзеляжа и загорелся. К счастью, огонь охватил всю машину уже после посадки. Пилот успел выбраться, отделавшись, по уверениям компании, незначительными травмами.
В марте гендиректор Xpeng Хэ Сяопэн говорил, что массовое производство летающих автомобилей будет запущено уже в 2026 г. Вопрос – не придется ли из-за нынешнего инцидента переносить его срок. Однако компартия сильно рассчитывает на них, развивая программу «экономика малых высот»: коммерческое освоение полетов на высоте до 3000 м. Через 10 лет объем этой сферы должен составить $482 млрд.
Apple апгрейдил салфетку
После презентации нового iPhone 17, прошедшей 9 сентября, обнаружилось, что фирменная салфетка для протирки экрана несовместима с новым телефоном. Во всяком случае, его нет в перечне совместимых устройств на странице ни одного из продуктов на официальном сайте Apple. У салфетки перечень начинался с iPhone 5, а оканчивался iPhone 16 Pro Max, также в нем были различные iPad, MacBook и Apple Watch.
Пользователи вовсю упражнялись в шутках, что будет, если устаревшей Apple Polishing Cloth потереть новейший гаджет, и как бы ее апгрейдить до нужного уровня. Но к 12 сентября, когда стартовали предзаказы на 17-й iPhone, ошибка была исправлена: салфетка стала совместима. Так что когда смартфоны поступили первым покупателям 19 сентября, их можно было безопасно использовать с фирменным куском ткани, стоящим всего $19. Проблема, как выяснилась к облегчению фанатов, была не в высоких технологиях, а в скорости обновления страницы на сайте компании.
Казино проиграло театру
Журнал Vanity Fair опубликовал перечень аргументов, напирая на которые американский рэпер Jay-Z пытался открыть казино на Таймс-сквер на Манхэттене (расположена на пересечении Бродвея и Седьмой авеню). Он использовал все что мог – от ущемления интересов темнокожих и латиноамериканцев до обещания познакомить со своей женой. Проект поддерживали мэр Нью-Йорка и губернатор штата. Но рэперу нужно было убедить шесть членов общественного консультативного комитета. Усилия рэпера пропали впустую: четверо проголосовали против.
Команда рэпера наняла целую плеяду темнокожих и латиноамериканских звезд и общественных деятелей. «Мы не говорим: «Дайте нам это, потому что мы чернокожие, латиноамериканцы и женщины». Но мы говорим: «Не игнорируйте то, кто мы», – сказала руководитель кампании Дезире Перес. Одним из аргументов было то, что тысячи людей с не белым цветом кожи получат работу.
Властей соблазняли инвестициями в $4,5 млрд. Членов консультативного комитета – общением со звездами. Входящая в комитета Лиз Крюгер отказалась встречаться с Jay-Z, сказав, что не любит его музыку. «А ты знаешь, кто его жена?» – спросили у нее представители певца. Рэпер женат на Бейонсе, но Крюгер все равно отказалась от встречи.
Главными противниками соседства с казино были бродвейские театры и местные жители. Тогда театрам пообещали, что казино будет скупать билеты на их представления на десятки миллионов долларов. Для обитателей района устроили в октябре 2023 г. восьмичасовой бесплатный шведский стол и обещали перечислять 0,5% прибыли казино в трастовый фонд, контролируемый самими жителями. Бывший комиссар полиции Нью-Йорка Билл Брэттон разработал план стоимостью $78 млн, чтобы с помощью дронов, видеокамер и частной охраны обеспечить безопасность района. Но страхи, что казино испортит имидж района и вдобавок привлечет куда менее воспитанную публику, чем посетители бродвейских театров, оказались сильнее денег.
Кроссовки сбежали из Китая
Китай потерял статус мировой фабрики кроссовок. Но главная новость не в этом, пишет The New York Times. Для бизнеса непросто вывести производство из Китая: нужно найти страну, которая так же обеспечена сырьем и обладает таким же высоким производственным потенциалом. На примере кроссовок видно, что сделать это все же возможно. Производители автомобилей, игрушек и компьютеров с интересом наблюдают за происходящим.
Крупные бренды обуви по-прежнему владеют огромными фабриками в Китае, но теперь они производят преимущественно обувь для продажи в самом Китае. По сведениям The New York Times, в производстве кроссовок для внешних рынков Вьетнам обогнал Китай и стал основной производственной площадкой Nike, Adidas, Brooks и других компаний.
Этот сдвиг происходит давно. Закрытие границ Китая в начале пандемии COVID-19 и нарушение логистических цепочек ускорило процесс, а в этом году его подтолкнул лично американский президент Дональд Трамп, затеяв войну пошлин с Китаем. Правда, одновременно президент ударил и по Вьетнаму. Он пригрозил ввести 46%-ный тариф на обувь из этой страны, но позже снизил до 20%.
Автопилот уезжает в будущее
Крупнейший в мире производитель сенсоров для автопрома Hesai предупредил, что мир не готов к полностью беспилотным автомобилям. В этом честно признался соучредитель компании Дэвид Ли прямо накануне листинга 16 сентября в Гонконге, хотя его слова могли снизить стоимость акций.
В США уже работают роботакси Tesla и Waymo («дочка» Alphabet). Но Ли сохраняет пессимизм. «Ежегодно в автомобильных авариях погибает около миллиона человек, – объяснил он свою логику. – Если технологическая компания построит автомобиль, который ежегодно станет убивать одного человека, это будет пропорция 1 к 1 000 000. Но выжить такому бизнесу будет очень трудно. У нас очень низкая терпимость к ошибкам высокотехнологичных компаний».
Бизнес самой Hesai идет в гору. На нее приходится более трети мировых продаж автомобильных лидаров – устройств, которые с помощью лазерного луча создают трехмерную картину окружающей обстановки. Продажи во II квартале выросли более чем втрое до 352 000 устройств по сравнению со II кварталом годом ранее: все больше компаний полагаются на технологию лидаров для поддержки автономного вождения. В итоге Hesai, которая год назад была убыточной, во II квартале получила чистую прибыль в $6,2 млн.