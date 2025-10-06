Известного по спору с IKEA бизнесмена обвинили в даче взятки за «путевку» на СВО

Бизнесмен стал известен еще и тем, что был главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер обвинялся в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он и юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению российских властей, создали схему, в результате чего российский бюджет недополучил более 520 млн руб. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 г. умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, но покинул фонд, писало «РИА Новости».