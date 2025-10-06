Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Известного по спору с IKEA бизнесмена обвинили в даче взятки за «путевку» на СВО

До этого в сентябре Константин Пономарев был осужден на 14 лет за хищение более 1 млрд рублей у крупных банков
Георгий Недогибченко
Бизнесмен Константин Пономарев не смог уехать на спецоперацию из СИЗО
Бизнесмен Константин Пономарев не смог уехать на спецоперацию из СИЗО

 / Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В отношении бизнесмена Константина Пономарева расследуется новое уголовное дело – следствие предъявило ему обвинение в попытке дать взятку военнослужащему за согласие отправить его в зону специальной военной операции, узнали «Ведомости». В середине сентября Пономарев, ставший известным по многолетним судебным тяжбам со шведской мебельной компанией IKEA, был осужден в третий раз по делу о хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб. В совокупности ему было назначено наказание в виде 14 лет колонии.

Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса, перед вынесением третьего приговора предпринимателю следователи возбудили новое уголовное дело – 5 сентября. На этот раз Пономареву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По версии следствия, в июле, находясь в СИЗО, Пономарев через своего адвоката Романа Еронова пытался передать 2 млн руб. сотруднику военного комиссариата.

Взятка предназначалась военнослужащему за заключение контракта с Минобороны и последующую службу Пономарева в зоне спецоперации. Сам военнослужащий сообщил следствию о попытке дачи взятки и его показания стали основанием для возбуждения нового уголовного дела, уточнил собеседник. Расследованием уголовного дела занимается военное следствие.

Бизнесмену Пономареву запросили 14 лет колонии по третьему уголовному делу

Общество

Пономарев вину не признает. Он утверждает, что новое уголовное преследование против него сфабриковано. 3 октября в Смоленске был задержан Еронов. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке. Защитник бизнесмена с санкции суда также находится в СИЗО.

Судебные тяжбы Пономарева начались еще в начале 2000-х. В 2010 г. он через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению – в уплату задолженности за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов.

Впоследствии бизнесмен стал фигурантом уголовного дела об организации ложного доноса и был арестован в 2017 г. В июле 2018 г. Люберецкий городской суд Мособласти назначил ему восемь лет лишения свободы. Согласно фабуле обвинения, Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района Подмосковья для использования решений судов в спорах с компанией IKEA.

В декабре 2020 г. Солнечногорский горсуд вынес приговор по второму делу бизнесмена. Его приговорили к 10 годам колонии за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2007–2008 гг. Третье уголовное преследование предпринимателя началось из-за того, что в 2015 г., незадолго до отзыва лицензии у Лесбанка, Пономарев с соучастниками оформили задним числом фиктивные документы о внесении в кассу банка 1 млрд руб. наличными и приобретении на эти средства 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие». Назначенное наказание Пономарев назвал «расправой над бизнесом в России».

Бизнесмен стал известен еще и тем, что был главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер обвинялся в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он и юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению российских властей, создали схему, в результате чего российский бюджет недополучил более 520 млн руб. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 г. умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, но покинул фонд, писало «РИА Новости».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь