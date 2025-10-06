Известного по спору с IKEA бизнесмена обвинили в даче взятки за «путевку» на СВО

Известного по спору с IKEA бизнесмена обвинили в даче взятки за «путевку» на СВОДо этого в сентябре Константин Пономарев был осужден на 14 лет за хищение более 1 млрд рублей у крупных банков
В отношении бизнесмена Константина Пономарева расследуется новое уголовное дело – следствие предъявило ему обвинение в попытке дать взятку военнослужащему за согласие отправить его в зону специальной военной операции, узнали «Ведомости». В середине сентября Пономарев, ставший известным по многолетним судебным тяжбам со шведской мебельной компанией IKEA, был осужден в третий раз по делу о хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб. В совокупности ему было назначено наказание в виде 14 лет колонии.
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса, перед вынесением третьего приговора предпринимателю следователи возбудили новое уголовное дело – 5 сентября. На этот раз Пономареву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По версии следствия, в июле, находясь в СИЗО, Пономарев через своего адвоката Романа Еронова пытался передать 2 млн руб. сотруднику военного комиссариата.
Взятка предназначалась военнослужащему за заключение контракта с Минобороны и последующую службу Пономарева в зоне спецоперации. Сам военнослужащий сообщил следствию о попытке дачи взятки и его показания стали основанием для возбуждения нового уголовного дела, уточнил собеседник. Расследованием уголовного дела занимается военное следствие.
Пономарев вину не признает. Он утверждает, что новое уголовное преследование против него сфабриковано. 3 октября в Смоленске был задержан Еронов. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке. Защитник бизнесмена с санкции суда также находится в СИЗО.
Судебные тяжбы Пономарева начались еще в начале 2000-х. В 2010 г. он через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению – в уплату задолженности за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов.
Впоследствии бизнесмен стал фигурантом уголовного дела об организации ложного доноса и был арестован в 2017 г. В июле 2018 г. Люберецкий городской суд Мособласти назначил ему восемь лет лишения свободы. Согласно фабуле обвинения, Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района Подмосковья для использования решений судов в спорах с компанией IKEA.
В декабре 2020 г. Солнечногорский горсуд вынес приговор по второму делу бизнесмена. Его приговорили к 10 годам колонии за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2007–2008 гг. Третье уголовное преследование предпринимателя началось из-за того, что в 2015 г., незадолго до отзыва лицензии у Лесбанка, Пономарев с соучастниками оформили задним числом фиктивные документы о внесении в кассу банка 1 млрд руб. наличными и приобретении на эти средства 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие». Назначенное наказание Пономарев назвал «расправой над бизнесом в России».
Бизнесмен стал известен еще и тем, что был главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер обвинялся в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он и юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению российских властей, создали схему, в результате чего российский бюджет недополучил более 520 млн руб. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 г. умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, но покинул фонд, писало «РИА Новости».