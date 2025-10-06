Колл-центры сократили число звонков на 78% после поправок в закон о связи

Трафик сокращается, если заказчику и колл-центру не удается достигнуть соглашений по стоимости, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если работа колл-центра в контексте исследования стоит слишком дорого, они сокращают количество охвата респондентов, добавил он. Каким-то заказчикам цена может подходить, и трафик не сократится. При этом средний ценник на звонок в любом случае действительно вырос из-за маркировки (приблизительно 0,3 руб. за один маркированный звонок – оценка «Ведомостей» на основе опроса операторов связи от 2 сентября), из-за чего колл-центрам будет сложнее осуществлять свою деятельность, указал Кусков. Сокращенный трафик он оценивает примерно в 20%.