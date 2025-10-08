Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования иммунитета

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования иммунитетаОткрытие позволит разработать новые методы лечения рака и аутоиммунных заболеваний
Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2025 г. получили ученые Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за исследования периферической иммунологической толерантности. «Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», – отметил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.
Иммунологическая толерантность – это способность иммунной системы распознавать представляющие угрозу чужеродные клетки и не атаковать собственные ткани организма. Она реализуется при помощи двух механизмов: центрального и периферического. Центральная иммунологическая толерантность возникает в тимусе и костном мозге. На первом этапе аутореактивные лимфоциты, способные атаковать собственные антигены организма (попадают извне или вырабатываются организмом), удаляются из репертуара иммунной системы.
Периферическая иммунологическая толерантность формируется за пределами центральных органов иммунной системы – в лимфатических узлах, селезенке и кишечных лимфоидных тканях. Ее обеспечивают регуляторные Т-лимфоциты. Они подавляют потенциально опасные лимфоциты, пропущенные первичной системой фильтрации.
Суть открытия лауреатов премии заключается в распознавании и описании функций регуляторных Т-лимфоцитов. В 1995 г. японский ученый Симон Сакагути впервые обнаружил эти клетки. В 2001 г. американские исследователи Мэри Брункоу и Фред Рамсделл идентифицировали ген FOXP3. Мутации этого гена вызывают тяжелые аутоиммунные нарушения. Спустя два года Сакагути удалось связать эти открытия. В 2003 г. ученый доказал, что ген FOXP3 управляет развитием открытых им ранее регуляторных Т-лимфоцитов.
Довольно быстро стало понятно, что механизм центральной толерантности, за открытие которого более 60 лет назад тоже была присуждена Нобелевская премия, не позволяет полностью исключить возможность ошибочного иммунного ответа против тканей собственного организма, пояснил и. о. заведующего лабораторией механизмов иммунотолерантности отдела молекулярных технологий Пироговского университета Иван Звягин. Более 40 лет потребовалось для того, чтобы обнаружить ген FOXP3, понять его роль, описать регуляторные Т-лимфоциты и связать это воедино, отметил эксперт.
Работы Сакагути, Брункоу и Рамсделла показали, что у иммунитета есть не только механизмы атаки, но и внутренние тормоза – клетки, которые удерживают его от разрушения собственного организма, отметил директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин. По его словам, выбор Нобелевского комитета не случаен, ведь открытие регуляторных Т-лимфоцитов – это редкий пример ситуации, когда фундаментальное наблюдение меняет представление о системе в целом.
В 2025 г. на премию претендовали и другие исследователи иммунитета, но их работы касались отдельных механизмов иммунной системы, подчеркнул Кузьмин. Открытие же T-лимфоцитов сформировало принципиально новую модель понимания иммунного равновесия. Эта целостность связала лабораторную науку с практической медициной, заключил эксперт.
Понимание особенностей работы Т-лимфоцитов открывает возможности для лечения множества заболеваний в будущем, считает научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости» Алексей Паевский. Сейчас методы, связанные с контролем регуляторных Т-лимфоцитов, в здравоохранении активно не используются. Но в перспективе они позволят взять под контроль онкологические, аутоиммунные процессы и отторжение донорских органов при пересадке, добавил он.
Эту позицию разделяет и Звягин. По его словам, заложенное нобелевскими лауреатами 2025 г. понимание механизмов подавления аутоиммунных реакций – это ключ к созданию способов эффективного и безопасного управления иммунным ответом. Разработка соответствующих методов необходима для развития вакцинопрофилактики, трансплантологии и генотерапии, добавил он.
В Нобелевском комитете отметили, что открытия Мэри Брункоу, Фреда Рамсделла и Симона Сакагути положили начало развитию исследований периферической толерантности и стимулировали создание новых методов терапии рака и аутоиммунных заболеваний. Некоторые из них уже находятся на стадии клинических испытаний.
Работы в области понимания механизмов иммунологической толерантности, развития аутоиммунных состояний и разработки способов их подавления ведутся в ряде научных и клинических центров России, отметил Звягин. Так, в Пироговском университете активно изучается механизм патогенеза сахарного диабета 1-го типа, системной красной волчанки, спондилоартропатий. Помимо этого, исследуется роль цитотоксических и хелперных популяций Т-клеток при этих заболеваниях, свойства регуляторных Т-клеток и их отдельных, специализированных групп.
В 2024 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Результаты их работы нашли применение в диагностике болезни Альцгеймера, лейкемии, потери слуха, шизофрении и сердечной недостаточности, писали «Ведомости».