Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования иммунитета

Довольно быстро стало понятно, что механизм центральной толерантности, за открытие которого более 60 лет назад тоже была присуждена Нобелевская премия, не позволяет полностью исключить возможность ошибочного иммунного ответа против тканей собственного организма, пояснил и. о. заведующего лабораторией механизмов иммунотолерантности отдела молекулярных технологий Пироговского университета Иван Звягин. Более 40 лет потребовалось для того, чтобы обнаружить ген FOXP3, понять его роль, описать регуляторные Т-лимфоциты и связать это воедино, отметил эксперт.