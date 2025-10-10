Минюст включил в реестр иноагентов филолога Барскову и журналиста Загорье

Минюст включил в реестр иноагентов филолога Барскову и журналиста ЗагорьеВ перечень также вошли автор проекта «Выход есть!» Садонин, активист Тухватуллин и проект «Острый угол»
Минюст России внес в реестр иностранных агентов поэта и филолога Полину Барскову. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства
По данным Минюста, Барскова принимала участие в распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, поэт принимала участие в качестве респондента на площадках, предоставляемых иноагентами, распространяла недостоверную информацию о политике органов публичной власти России, а также выступала против проведения спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что сейчас Барскова проживает за пределами РФ.
В перечень Минюста также попали журналист Денис Загорье, блогер, автор проекта «Выход есть!» Василий Садонин, активист Тимур Тухватуллин, бывший мэр города Плес Алексей Шевцов, а также медиа-проект «Острый угол».
Загорье распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, также выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в создании контента иноагентов. Помимо этого, по данным Минюста, журналист взаимодействует с нежелательной на территории РФ организацией. Загорье также проживает за пределами России.
Садонин и медиа-проект «Острый угол» принимали участие в создании материалов иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, а также распространяли недостоверную информацию о политике российской власти. Проект также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ и выступал против спецоперации на Украине.
Тухватуллин же, помимо всего перечисленного, распространял сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.
Шевцов принимал участие в качестве респондента на площадках, предоставляемых иностранным СМИ. Кроме того, он распространял недостоверные сведения, направленные на создание негативного образа органов власти, включая правоохранительные органы.
3 октября Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов. В него вошли журналистка, экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, режиссер и журналист Григорий Амнуэль, политическая активистка Мария Соленова (все признаны иноагентами). Статус иноагента также получил сетевой портал I News.