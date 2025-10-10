Минюст включил в реестр иноагентов филолога Барскову и журналиста Загорье

По данным Минюста, Барскова принимала участие в распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, поэт принимала участие в качестве респондента на площадках, предоставляемых иноагентами, распространяла недостоверную информацию о политике органов публичной власти России, а также выступала против проведения спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что сейчас Барскова проживает за пределами РФ.