Россиянам могут разрешить чаще менять поликлинику

Россиянам могут разрешить чаще менять поликлиникуВ Госдуме считают, что инициатива будет способствовать повышению доступности медпомощи
Группа депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова внесла в парламент законопроект, предлагающий разрешить гражданам менять поликлинику не раз в год, как сейчас, а раз в три месяца.
Инициатива предусматривает внесение поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Предлагается разрешить россиянам выбирать медицинскую организацию, включая прикрепление по территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в три месяца. Сейчас закон ограничивает эту возможность одним разом в год.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что существующие правила ограничивают граждан в выборе удобных и доступных поликлиник, где меньше очередей и есть нужные специалисты. Это, по мнению авторов инициативы, приводит к неравномерному распределению пациентов между медучреждениями.
«С учетом кадрового голода в сфере медицины, когда не все медицинские учреждения могут быть укомплектованы необходимыми специалистами, у граждан имеется запрос на большую мобильность в прикреплениях к тем или иным медицинским организациям», – указали депутаты в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, опросы населения показывают, что большинство россиян поддерживают идею сокращения срока для смены медицинской организации. По оценке авторов, реализация инициативы повысит удовлетворенность граждан качеством медпомощи, сократит жалобы и очереди, а также позволит равномернее распределить нагрузку между поликлиниками.
14 октября стало известно, что Всероссийский союз пациентов направил обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В организации заявили, что предложенная реформа может привести к исключению из системы страховых компаний, «полностью ориентированных на права пациентов».