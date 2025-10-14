Союз пациентов России попросил Путина не менять систему ОМС
Всероссийский союз пациентов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от изменений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщает РБК со ссылкой на письмо организации, аналогичные обращения направлены министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе СПЧ Валерию Фадееву.
Речь идет о законопроекте Минздрава, который вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании» и сопровождает проект бюджета ФОМС на ближайшие три года. Документ был внесен в Госдуму в конце сентября.
Союз пациентов считает, что принятие инициативы фактически приведет к исключению из системы ОМС страховых медицинских организаций, которые «полностью ориентированы на права пациентов».
Сейчас средства федерального фонда направляются в региональные фонды, которые заключают договоры со страховыми компаниями. Те выступают посредниками между пациентами и медицинскими учреждениями, проверяют качество оказанной помощи, объемы и сроки, а также защищают права застрахованных.
Представители союза считают, что страховщики – единственные независимые участники системы ОМС. Фонды, по мнению организации, не смогут качественно выполнять их функции из-за ведомственной подчиненности, отсутствия мотивации и конкуренции.
Передача полномочий фондам, по мнению авторов обращения, приведет к исчезновению независимого контроля качества медицинских услуг и ухудшению защиты прав пациентов. Особенно это затронет тех, кто получает высокотехнологичную или специализированную помощь, где требуется сопровождение страхового представителя, например при онкозаболеваниях.
Кроме того, Союз пациентов предупреждает, что изменения создадут неравенство между регионами, поскольку решение о передаче функций будет зависеть от губернаторов. В документе, по их словам, не прописаны основания для таких решений, не учтены риски коррупции и последствия.
«Результатом исключения страховых медорганизаций из системы ОМС станет разрушение созданной системы вневедомственной защиты прав застрахованных, будет нарушено право граждан на выбор страховщика», – говорится в письме.
10 октября сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею платного ОМС для безработных россиян, отметив, что регион несет значительные расходы на страхование трудоспособных граждан в возрасте от 20 до 40 лет.