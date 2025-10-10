Губернатор Подмосковья поддержал идею о платном ОМС для безработных россиян
Губернатор Московской области Андрей Воробьев позитивно оценил инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко об оплате обязательного медицинского страхования (ОМС) безработными трудоспособными гражданами, передает «РИА Новости».
«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод», – подчеркнул глава региона.
Он отметил, что вопрос требует урегулирования, т. к. регион терпит большие расходы из-за оплаты ОМС на трудоспособных людей, которым 20, 30, 40 лет. По его словам, около 69 млрд руб. пошло на эти цели в 2024 г. в Подмосковье. При этом глава области напомнил, что мера не должна коснуться граждан, имеющих право не работать, например тех, кто ухаживает за детьми и находится в уязвимом положении.
7 октября поддержку обязательной оплаты ОМС нетрудоустроенными гражданами выразила глава комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Енилина. По ее мнению, это позволит сократить региональные затраты.
6 октября Матвиенко заявила, что когда «молодые, здоровые, работоспособного возраста люди нигде не работают», это означает либо их теневую занятость, либо нежелание трудиться. При этом она, как и Воробьев, отметила, что изменения, связанные с оплатой ОМС, не должны коснуться граждан, имеющих право не работать.