Губернатор Подмосковья поддержал идею о платном ОМС для безработных россиян

Он отметил, что вопрос требует урегулирования, т. к. регион терпит большие расходы из-за оплаты ОМС на трудоспособных людей, которым 20, 30, 40 лет. По его словам, около 69 млрд руб. пошло на эти цели в 2024 г. в Подмосковье. При этом глава области напомнил, что мера не должна коснуться граждан, имеющих право не работать, например тех, кто ухаживает за детьми и находится в уязвимом положении.