«Происходящее – шок»: судья Момотов не смог остановить изъятие активов на 9 млрд

Перед тем как суд отправился в совещательную комнату принимать решение по иску, Момотов покинул зал, не дожидаясь результата. Адвокаты настаивали, что представленные прокуратурой материалы необоснованны, и просили суд отказать в удовлетворении иска. Защитники также заявили в суде о том, что при рассмотрении гражданского иска допрашивались секретные свидетели, что возможно только в уголовном процессе, а не в гражданском производстве. Один из этих свидетелей сообщил, что через него передавались деньги матери Момотова, другой – что сам Момотов и высокопоставленные чиновники бесплатно останавливались в отелях сети. Несколько таких свидетелей заявили о прямом влиянии Момотова на решения судов в интересах Марченко.