«Происходящее – шок»: судья Момотов не смог остановить изъятие активов на 9 млрд

«Происходящее – шок»: судья Момотов не смог остановить изъятие активов на 9 млрдГенпрокуратура доказала, что экс-судья Верховного суда в нарушение закона занимался гостиничным бизнесом
В Москве завершился главный судебный скандал этого года: бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова уличили в незаконном занятии гостиничным бизнесом. Решение об обращении в доход государства связанного с ним имущества стоимостью около 9 млрд руб. принял Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры. Исковое заявление к Момотову поступило 23 сентября – за день до назначения на должность нового председателя ВС Игоря Краснова, который ранее возглавлял надзорное ведомство.
В казну государства перешли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton на территории Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей и в Москве.
Для рассмотрения гражданского иска к Момотову суду потребовалось несколько заседаний. Бывший глава Совета судей присутствовал на первом слушании, затем был госпитализирован, но на итоговое заседание 14 октября прибыл из медучреждения, чтобы отстаивать свою позицию лично. «Я переживаю, что происходящее с моим именем бросает тень на судебную систему. Это самое печальное в данной ситуации», – заявил он. Признавшись, что понимал неизбежность ухода в отставку, Момотов назвал претензии Генпрокуратуры беспочвенными. «Все мои доходы задекларированы и подтверждены. Нарушений не было. Для меня происходящее – шок», – сказал он.
Вместе с Момотовым соответчиком по иску проходили владелец гостиничной сети Андрей Марченко – названный в иске «краснодарским представителем криминалитета» – и его сын Иван. По версии Генпрокуратуры, еще до назначения судьей ВС в 2007 г. Момотов объединился с Марченко для ведения коммерческой деятельности, они приобрели доли в здании в Краснодаре, где открылся отель «Мартон Пашковский». После назначения судьей в 2010 г. Момотов, зная о запрете заниматься бизнесом, переоформил долю на мать – Нину Момотову (позднее Ларянову), сохранив фактический контроль. Затем, будучи судьей ВС и секретарем его президиума, он использовал служебное положение для расширения сети Marton. Ссылаясь на вступившие в силу приговоры лицам, признанным виновными в организации притонов, надзорное ведомство утверждало, что в сети Marton организовывалась проституция, в том числе с участием несовершеннолетних.
За 15 лет при содействии Момотова в судах легализовано 11 объектов недвижимости, оформлены десятки участков и зданий, где располагались гостиницы, сауны и кальянные, перечисляется в иске. Эти объекты возводились с нарушениями и часто на земле, изъятой из муниципальной собственности. В прениях представитель прокуратуры настаивал, что аргументов, опровергающих установленные надзором обстоятельства, представлено не было.
Марченко-старший участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО, где находится по обвинению в мошенничестве. Из его рассказа следовало, что он передавал Момотову деньги в рамках сделок купли-продажи отеля, как доли от прибыли, и еще 30 млн руб. «в качестве вознаграждения за принятое решение в его пользу». «Я не имею никакого отношения к бизнес-империи, созданной Марченко. Он является единственным владельцем и ведет предпринимательскую деятельность на свой страх и риск», – опроверг это Момотов. По информации СМИ, Момотов и Марченко были в дружеских отношениях много лет, проводили вместе отпуск.
Перед тем как суд отправился в совещательную комнату принимать решение по иску, Момотов покинул зал, не дожидаясь результата. Адвокаты настаивали, что представленные прокуратурой материалы необоснованны, и просили суд отказать в удовлетворении иска. Защитники также заявили в суде о том, что при рассмотрении гражданского иска допрашивались секретные свидетели, что возможно только в уголовном процессе, а не в гражданском производстве. Один из этих свидетелей сообщил, что через него передавались деньги матери Момотова, другой – что сам Момотов и высокопоставленные чиновники бесплатно останавливались в отелях сети. Несколько таких свидетелей заявили о прямом влиянии Момотова на решения судов в интересах Марченко.
Как ожидается, решение суда будет обжаловано в вышестоящих инстанциях.