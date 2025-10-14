Что известно о бывшем судье Викторе Момотове

Что известно о бывшем судье Викторе МомотовеУ экс-главы Совета судей и его компаньона изъяты активы на 9 млрд рублей
Останкинский суд Москвы 14 октября изъял имущество бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму порядка 9 млрд руб. Иск об обращении в доход государства активов, связанных с незаконным гостиничным бизнесом Момотова, 23 сентября подала Генпрокуратура.
Виктор Момотов родился 30 мая 1961 г. в поселке Гирей Краснодарского края. В 1976 г. поступил в Краснодарский техникум электронного приборостроения. После этого в 1980-1983 гг. служил в Военно-морском флоте на большом противолодочном корабле «Азов» в Севастополе.
После военной службы поступил на юридический факультет Кубанского государственного университета (КубГУ), который окончил с отличием в 1988 г. После завершения учебы остался работать на кафедре теории истории государства и права юрфака КубГУ – сначала в должности преподавателя, затем доцента и профессора. В 1997 г. Момотов защитил кандидатскую и возглавил эту кафедру, а в 2007 г. стал деканом юридического факультета.
В апреле 2010 г. Момотов был назначен Советом Федерации (СФ) на должность судьи Верховного Суда РФ. В судебных материалах указывалось, что занял он этот пост без какого-либо опыта работы в судебной или правоохранительной системах, а решению способствовал экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, имущество которого обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры.
В 2013 г. Момотов был избран секретарем пленума ВС. В 2014 г. назначен судьей в составе судебной коллегии по гражданским делам. 8 декабря 2016 г. стал председателем Совета судей (высший орган судейского сообщества, а 1 декабря 2022 г. – переизбран на второй срок. В 2019 г. был утвержден членом президиума Верховного суда.
Момотов – доктор юридических наук (защитил докторскую в 2003 г. в Москве), автор свыше 200 работ по теории государства и права, гражданского, семейного, уголовного и процессуального права. В последние десять лет в центре его исследовательской деятельности были проблемы организации и деятельности судебной власти и ее эффективности, искусственного интеллекта в правосудии и др.
Награжден орденом Дружбы и рядом ведомственных наград.
23 сентября 2025 г. Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии в доход государства имущества на сумму 9 млрд руб. По данным ГП, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов якобы участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей.
По данным следствия, Момотов оказывал покровительство для получения участков земли незаконным способом. Их стоимость искусственно занижалась, после чего участки выкупали совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко и другие лица. Судебные акты были сделаны по протекции Момотова, отмечал прокурор. Сам бывший судья заявил, что не нарушал закон. По сведениям источников «Ведомостей», при содействии Момотова в судебном порядке было легализовано 11 объектов недвижимости. В дальнейшем на Марченко и подконтрольные ему структуры были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались под гостиницы, банные комплексы и кальянные. Эти активы и были конфискованы по решению суда.
Источники «Ведомостей» отмечали, что иск ГП подала по инициативе ее экс-главы Игоря Краснова, который уже 24 сентября был назначен Советом Федерации на должность председателя Верховного суда. После решения ГП сам Момотов рассказал «Ведомостям», что подал в отставку, потому что хочет сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. 10 октября защита экс-судьи заявила, что Момотов госпитализирован.