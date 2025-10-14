Что известно о бывшем судье Викторе Момотове

По данным следствия, Момотов оказывал покровительство для получения участков земли незаконным способом. Их стоимость искусственно занижалась, после чего участки выкупали совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко и другие лица. Судебные акты были сделаны по протекции Момотова, отмечал прокурор. Сам бывший судья заявил, что не нарушал закон. По сведениям источников «Ведомостей», при содействии Момотова в судебном порядке было легализовано 11 объектов недвижимости. В дальнейшем на Марченко и подконтрольные ему структуры были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались под гостиницы, банные комплексы и кальянные. Эти активы и были конфискованы по решению суда.