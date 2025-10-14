Суд изъял в доход государства активы бывшего судьи ВС Момотова

Генпрокуратура в иске заявила, что еще до назначения судьей ВС в феврале 2007 г. Момотов объединился с Марченко. В тот же период они приобрели долевую собственность здания в Краснодаре, где открылся отель «Мартон Пашковский», который функционирует и сейчас. Перед назначением судьей ВС в 2010 г. Момотов знал, что на него будут распространяться обязанности по декларированию имущества и запрет на коммерческую деятельность. Тем не менее, бывший судья принял меры для сохранения участия в бизнесе: доля в отеле была номинально переоформлена на мать – Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову.