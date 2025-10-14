Суд изъял в доход государства активы бывшего судьи ВС Момотова

Суд изъял в доход государства активы бывшего судьи ВС МомотоваВ их числе – 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются сетью отелей Marton
Останкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с незаконным гостиничным бизнесом бывшего судьи Верховного суда (ВС) Виктора Момотова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
В числе конфискованных активов 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton на территории Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей и в Москве. Общую сумму активов прокуратура оценила на сумму не менее 9 млрд руб., решение о взыскании подлежит немедленному исполнению. Ответчиками по иску также проходили владелец Marton Андрей Марченко, которого надзорное ведомство назвало в иске «краснодарским представителем криминалитета», и его сын Иван. Рассмотрение требований прокуратуры проходило в открытом для СМИ и слушателей режиме. На этом настояла прокуратура, ответчики требовали процесс закрыть.
Генпрокуратура в иске заявила, что еще до назначения судьей ВС в феврале 2007 г. Момотов объединился с Марченко. В тот же период они приобрели долевую собственность здания в Краснодаре, где открылся отель «Мартон Пашковский», который функционирует и сейчас. Перед назначением судьей ВС в 2010 г. Момотов знал, что на него будут распространяться обязанности по декларированию имущества и запрет на коммерческую деятельность. Тем не менее, бывший судья принял меры для сохранения участия в бизнесе: доля в отеле была номинально переоформлена на мать – Нину Момотову, позднее сменившую фамилию на Ларянову.
В ходе заседаний прокуроры заявляли, что деятельность сети отелей Marton также была сопряжена с организацией проституции. По данным надзорного органа, в ряде объектов сети предоставлялись интимные услуги, а в отдельных случаях фиксировались факты вовлечения в проституцию несовершеннолетних. Эти эпизоды, по утверждению стороны обвинения, подтверждались ранее вынесенными приговорами лицам, признанным виновными в организации проституции. Представители Генпрокуратуры подчеркнули, что коррупционная природа активов в ходе суда была установлена в полном объеме, а доводы ответчика – носили противоречивый характер.
Бывший судья опроверг заявленные к нему претензии. По словам Момотова, он не владел и не контролировал коммерческие активы, а имущество, оформленное на его родственников, не имело отношения к гостиничному бизнесу.