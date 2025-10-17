ВС после назначения Краснова принял ряд решений по защите прав граждан

ВС продемонстрировал, что право на доступ к правосудию должно быть реальным, а не формальным и закон должен служить защите граждан, а не становиться препятствием на их пути, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздева. «Это решение – важный сигнал о том, что закон на стороне тех, кто нуждается в защите своих прав», – отметил он. «Наши граждане должны находить справедливость именно в суде», – заявлял Игорь Краснов в Совете Федерации, где утверждалась его кандидатура на должность председателя ВС (он заступил на нее в конце сентября).