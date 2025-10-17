ВС после назначения Краснова принял ряд решений по защите прав граждан

ВС после назначения Краснова принял ряд решений по защите прав гражданОн начал с вопросов доступа к правосудию и подходов к распоряжению земельными участками
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) 15 октября рассмотрела несколько дел, касающихся защиты прав граждан при взаимодействии с государственными и муниципальными органами. Решения были вынесены по спорам о праве на приобретение земельного участка, об освобождении от уплаты государственной пошлины и о компенсации морального вреда, причиненного длительным бездействием чиновников.
Первое дело касалось проверки законности отказа управления муниципальной собственности Владивостока в предоставлении земельного участка бывшему военнослужащему Виктору Французу в собственность без проведения торгов. Участок площадью 1000 кв. м был передан Французу в аренду в 2013 г. для ведения дачного хозяйства. В 2018 г. заявитель зарегистрировал право собственности на жилой дом, расположенный на этом участке, после чего обратился в управление с заявлением о выкупе земли под домом. Ему было отказано под предлогом того, что категория участка не соответствует цели «эксплуатации жилого дома».
Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ законным. ВС отменил эти решения, указав, что в силу ч. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса исключительное право на приобретение земельного участка в собственность или в аренду принадлежит собственнику здания, сооружения, расположенного на таком участке. Коллегия установила, что право собственности Француза на жилой дом зарегистрировано в установленном порядке и не оспаривается, следовательно, у него возникло исключительное право на приобретение участка без проведения торгов.
Позиция ВС усиливает положение собственников зданий на арендованных земельных участках, отмечает управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков. Она фактически ограничивает возможности местных органов власти при отказе в продаже таких участков без проведения торгов, что соответствует законным интересам граждан и снижает риски злоупотреблений, когда у арендодателя появляются иные планы в отношении земли, говорит адвокат. По словам Крючкова, у собственника земельного участка значительно больше прав, например, если территория востребована для реализации градостроительных проектов или строительства инфраструктурных объектов: в этом случае собственнику необходимо компенсировать стоимость имущества, тогда как с арендатором достаточно расторгнуть или не продлевать договор.
По его мнению, решение ВС может привести к изменению судебной практики и подходов к распоряжению земельными участками на уровне муниципалитетов и субъектов Федерации.
Во втором деле по решению ВС были восстановлены права пенсионера Виктора Стриганова на доступ к правосудию. Весной 2025 г. он обратился в районный суд с пятью административными исками об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя и одновременно заявил ходатайства об освобождении от уплаты государственной пошлины. Судья отказал в удовлетворении этих ходатайств, оставив заявления без движения. После подачи частных жалоб на эти определения и повторных ходатайств об освобождении от госпошлины суд апелляционной инстанции также отказал, потребовав уплатить пошлину за подачу частных жалоб. Сумма госпошлины по нематериальному требованию в рамках административного судопроизводства относительно небольшая – 3000 руб., но для пенсионера и она может оказаться чрезмерной, указывает адвокат Леонид Абгаджава.
Коллегия ВС пришла к выводу, что такая практика нарушает гарантированное ст. 4 Кодекса административного судопроизводства право гражданина на обращение в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов. Суд отметил, что требование уплатить пошлину при обжаловании отказа в освобождении от нее ограничило доступ Стриганова к правосудию. Из представленных документов следовало, что он получает страховую пенсию по старости и ежемесячную денежную выплату инвалидам, при этом часть дохода удерживается по исполнительным листам, что подтверждает невозможность оплаты пошлины. Определения нижестоящих судов были отменены, а право пенсионера на подачу жалоб без уплаты госпошлины восстановлено.
ВС продемонстрировал, что право на доступ к правосудию должно быть реальным, а не формальным и закон должен служить защите граждан, а не становиться препятствием на их пути, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздева. «Это решение – важный сигнал о том, что закон на стороне тех, кто нуждается в защите своих прав», – отметил он. «Наши граждане должны находить справедливость именно в суде», – заявлял Игорь Краснов в Совете Федерации, где утверждалась его кандидатура на должность председателя ВС (он заступил на нее в конце сентября).