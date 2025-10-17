Газета
Главная / Общество /

ВС после назначения Краснова принял ряд решений по защите прав граждан

Он начал с вопросов доступа к правосудию и подходов к распоряжению земельными участками
Георгий Недогибченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) 15 октября рассмотрела несколько дел, касающихся защиты прав граждан при взаимодействии с государственными и муниципальными органами. Решения были вынесены по спорам о праве на приобретение земельного участка, об освобождении от уплаты государственной пошлины и о компенсации морального вреда, причиненного длительным бездействием чиновников.

Первое дело касалось проверки законности отказа управления муниципальной собственности Владивостока в предоставлении земельного участка бывшему военнослужащему Виктору Французу в собственность без проведения торгов. Участок площадью 1000 кв. м был передан Французу в аренду в 2013 г. для ведения дачного хозяйства. В 2018 г. заявитель зарегистрировал право собственности на жилой дом, расположенный на этом участке, после чего обратился в управление с заявлением о выкупе земли под домом. Ему было отказано под предлогом того, что категория участка не соответствует цели «эксплуатации жилого дома».

Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ законным. ВС отменил эти решения, указав, что в силу ч. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса исключительное право на приобретение земельного участка в собственность или в аренду принадлежит собственнику здания, сооружения, расположенного на таком участке. Коллегия установила, что право собственности Француза на жилой дом зарегистрировано в установленном порядке и не оспаривается, следовательно, у него возникло исключительное право на приобретение участка без проведения торгов.

Как назначили новых председателя Верховного суда и генпрокурора

Политика / Власть

Позиция ВС усиливает положение собственников зданий на арендованных земельных участках, отмечает управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков. Она фактически ограничивает возможности местных органов власти при отказе в продаже таких участков без проведения торгов, что соответствует законным интересам граждан и снижает риски злоупотреблений, когда у арендодателя появляются иные планы в отношении земли, говорит адвокат. По словам Крючкова, у собственника земельного участка значительно больше прав, например, если территория востребована для реализации градостроительных проектов или строительства инфраструктурных объектов: в этом случае собственнику необходимо компенсировать стоимость имущества, тогда как с арендатором достаточно расторгнуть или не продлевать договор.

По его мнению, решение ВС может привести к изменению судебной практики и подходов к распоряжению земельными участками на уровне муниципалитетов и субъектов Федерации.

Во втором деле по решению ВС были восстановлены права пенсионера Виктора Стриганова на доступ к правосудию. Весной 2025 г. он обратился в районный суд с пятью административными исками об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя и одновременно заявил ходатайства об освобождении от уплаты государственной пошлины. Судья отказал в удовлетворении этих ходатайств, оставив заявления без движения. После подачи частных жалоб на эти определения и повторных ходатайств об освобождении от госпошлины суд апелляционной инстанции также отказал, потребовав уплатить пошлину за подачу частных жалоб. Сумма госпошлины по нематериальному требованию в рамках административного судопроизводства относительно небольшая – 3000 руб., но для пенсионера и она может оказаться чрезмерной, указывает адвокат Леонид Абгаджава.

Коллегия ВС пришла к выводу, что такая практика нарушает гарантированное ст. 4 Кодекса административного судопроизводства право гражданина на обращение в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов. Суд отметил, что требование уплатить пошлину при обжаловании отказа в освобождении от нее ограничило доступ Стриганова к правосудию. Из представленных документов следовало, что он получает страховую пенсию по старости и ежемесячную денежную выплату инвалидам, при этом часть дохода удерживается по исполнительным листам, что подтверждает невозможность оплаты пошлины. Определения нижестоящих судов были отменены, а право пенсионера на подачу жалоб без уплаты госпошлины восстановлено.

ВС продемонстрировал, что право на доступ к правосудию должно быть реальным, а не формальным и закон должен служить защите граждан, а не становиться препятствием на их пути, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздева. «Это решение – важный сигнал о том, что закон на стороне тех, кто нуждается в защите своих прав», – отметил он. «Наши граждане должны находить справедливость именно в суде», – заявлял Игорь Краснов в Совете Федерации, где утверждалась его кандидатура на должность председателя ВС (он заступил на нее в конце сентября).

