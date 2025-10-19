От папуасов до лошади Пржевальского: как Русское географическое общество открывало мир

Ее участники обследовали арктическое побережье и острова, но сам Толль вместе с еще несколькими участниками пропал без вести. Уже в советское время исследователи установили, что никакой Земли Санникова на самом деле не существует, а барон принял за нее другой объект. Но экспедиция начала XX в. была признана успешной, на карте появились новые географические названия, а сама она положила начало для дальнейших комплексных исследований Арктики, которые продолжаются до сих пор.