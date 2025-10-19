От папуасов до лошади Пржевальского: как Русское географическое общество открывало мир

От папуасов до лошади Пржевальского: как Русское географическое общество открывало мир180 лет назад появилось одно из старейших научных сообществ страны
19 октября 1845 г. в Петербургской академии наук состоялось первое собрание Русского географического общества (РГО). Оно было создано по высочайшему повелению императора Николая I с целью «всестороннего изучения родной земли». Вот уже 180 лет объединение организует научные экспедиции, спасает исчезающие виды и наносит на карту новые названия. Как начинался путь одного из старейших научных сообществ страны, какие открытия удалось сделать его членам и чем организация занимается сейчас – в материале «Ведомостей».
Возделывая географию страны
Каждую субботу в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, ведущие статисты и географы собирались за одним столом, чтобы обсудить новые открытия в мире, свежие научные публикации и последние экспедиции. На дворе стоял 1843 г., и хотя век Великих географических открытий уже прошел, на карте все еще оставалось много белых пятен, которые не давали покоя ученым.
Обычно встречи проходили на квартире одного из академиков. Постепенно количество участников росло, и ученые стали задумываться о лучшей организации такого объединения. Тем более что примеры были – в Париже (1821), Берлине (1828) и Лондоне (1830) уже несколько лет работали географические общества.
На одном из таких банкетов адмирал и исследователь Новой Земли Федор Литке выступил с инициативой создать в стране аналогичное профессиональное сообщество и прописать его устав. Он считал, что Российская империя представляет собой особую часть света и при таких ее масштабах, различиях в климатических зонах и природных явлениях «главным предметом Русского географического общества должно быть возделывание географии России». Эта идея полностью соответствовала интересам государства, и в августе 1845 г. указом тогдашнего императора Николая I проект был утвержден.
Изначально объединение задумывалось как географо-статистическое, но по решению царя было названо географическим. Уже в октябре состоялось первое собрание общества, на котором был избран его совет. Учредителями организации выступили 17 человек. В их числе оказалось много известных личностей – мореплаватель Иван Крузенштерн, лингвист Владимир Даль, а также другие исследователи, статистики и военные деятели. Всего в 1845 г. в обществе насчитывалось 128 человек.
С самого своего основания Русское географическое общество оказалось тесно связано с государством и имело стратегическую важность – оно даже изначально утверждалась при Министерстве внутренних дел. А членами организации в разные годы были свыше 100 министров, губернаторов и других высокопоставленных лиц. Первым председателем РГО был назначен сын царя, великий князь Константин Николаевич, хотя должность это была скорее номинальной, а фактически обществом управлял все тот же Литке.
Неудивительно, что с таким составом члены общества внесли свой вклад в проведение Великих реформ при императоре Александре II, затронувших многие сферы жизни Российской империи, включая отмену крепостного права. Сам великий князь Константин Николаевич считался одним из лидеров так называемых «либеральных бюрократов», активно продвигавших эти идеи. А действительный член РГО Николай Милютин возглавлял комитет по выработке крестьянской реформы.
В дальнейшем члены царской семьи активно участвовали в жизни организации. «В полной уверенности, что Русское географическое общество будет продолжать с теми же успехами свои столь замечательные труды, мне приятно, с подтверждением всех дарованных прав и преимуществ, изъявить сему обществу мое совершенное благоволение и удостоверить во всегдашней моей готовности покровительствовать всем благим его предприятиям на изучение любезной нам России», – отмечал в свое рескрипте от 1855 г. император Александр II.
Организация до революции носила название «Императорское русское географическое общество». В советское время она неоднократно меняла свое наименование, пока в 1992 г. не получила нынешнее имя.
Белый генерал, анархист и норвежские путешественники
Но все же основная идея деятельности общества была в другом. «Привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли», – сформулировал ее путешественник и вице-председатель РГО с 1873 г. Петр Семенов-Тян-Шанский. При содействии общества в 1918 г. было создано первое в России высшее учебное заведение географического профиля – Географический институт.
Чтобы поощрить будущих исследователей, была учреждена именная награда, названная по имени великого князя «Константиновская медаль». На одной ее стороне изображался портрет князя, а на другой – дубовый венок с именем лауреата и годом присуждения. Награда вручалась «за полезные труды по географии: путешественнику, отличившемуся важностью своих открытий и изысканий, или же автору лучшего сочинения, преимущественно по части географии, этнографии и статистики России». Первым ее получил Эрнст Гофман, возглавлявший в 1847–1850 гг. экспедицию общества на Полярный Урал. Медаль также имел Владимир Даль, который был удостоен ее за свой «Толковый словарь русского языка».
У общества сейчас есть также еще несколько наград за различные достижения. Всего с 1849 по 2015 г. РГО вручило 1736 золотых и серебряных медалей разного достоинства. После революции 1917 г. Константиновскую медаль присваивать перестали, и ее место заняла Большая золотая медаль.
В 2010 г. старую награду вернули и в настоящее время она вручается с формулировкой «за большие заслуги в географической науке и исключительный вклад в деятельность общества». Константиновская медаль, например, есть у ученого-зоолога и известного телеведущего Николая Дроздова.
Помимо Константиновской медали есть специальная премия Русского географического общества, победителей которой определяют в девяти номинациях, а размер главного приза достигает 1 млн руб. В 2012 г. РГО также учредило еще национальную премию «Хрустальный компас». Ее вручают за достижения и научные исследования в области географии и экологии, а также за крупный вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия.
Согласно уставу от 1849 г., все члены общества были отнесены к нескольким категориям: учредители, почетные члены, действительные члены, члены-соревнователи, члены-корреспонденты и члены-сотрудники. В дальнейшем последние три должности были упразднены.
Почетными членами могли стать за особые заслуги или просто в знак уважения как отечественные, так и иностранные ученые и даже государственные деятели. В Русском географическом обществе, например, состоял норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен. Его другой не менее знаменитый соотечественник-путешественник Тур Хейердал стал почетным членом РГО в 1964 г. Норвежец был настолько популярен среди советских граждан, что в 1984 г. большой зал РГО во время его выступления не смог вместить всех желающих, которые заполнили всю улицу, а властям пришлось регулировать движение с помощью конной милиции.
В число почетных членов РГО за все время его существования входили бельгийский король Леопольд II, его норвежский коллега Оскар II и нынешний шведский монарх Карл XVI Густав. Также такое звание получили турецкий султан Абдул Гамид и шах Персии Насер ад-дин Шах Каджар.
Основная же категория РГО – это действительные члены. Именно они платят членские взносы и могут влиять на политику организации. И этот список будет длинным. Среди членов общества в разное время оказывались лучшие умы страны – географы, путешественники, экологи, общественные, государственные и военные деятели. В их числе, например, даже были художники Иван Айвазовский и Василий Верещагин.
К своим обязанностям члены общества относились серьезно. Когда в 1874 г. над одним из них – анархистом и географом Петром Кропоткиным – навис арест за участие в революционной деятельности, то вместо того, чтобы успеть уехать за границу, он отправился на заседание РГО. Его доклад о ледниковом периоде вызвал сенсацию в научной среде, хотя сам исследователь был задержан и свою научную теорию ему пришлось развивать уже в заключении в Петропавловской крепости.
Действительным членом РГО в свое время был и Верховный правитель России в Гражданскую войну и исследователь Арктики Александр Колчак. Он был одним из участников Русской полярной экспедиции (1900–1902 гг.), а за поисково-спасательную экспедицию ее руководителя Эдуарда Толля Колчак получил высшую награду Русского географического общества – Константиновскую медаль.
Там, где кончаются карты
«Горизонт совершенно ясный. <… > увидели контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью», – писал в своих дневниках барон и полярный исследователь Эдуард Толль, надеявшийся найти легендарную Землю Санникова. В 1900–1902 гг. под эгидой географического общества он организовал Русскую полярную экспедицию.
Ее участники обследовали арктическое побережье и острова, но сам Толль вместе с еще несколькими участниками пропал без вести. Уже в советское время исследователи установили, что никакой Земли Санникова на самом деле не существует, а барон принял за нее другой объект. Но экспедиция начала XX в. была признана успешной, на карте появились новые географические названия, а сама она положила начало для дальнейших комплексных исследований Арктики, которые продолжаются до сих пор.
Пржевальский, Миклухо-Маклай и не только
При его поддержке совершил несколько путешествий по Центральной Азии еще один член РГО – Николай Пржевальский. По его словам, эти края были «областью, о которой известно меньше, чем о Черной Африке». В общей сложности он провел там больше девяти лет. Пржевальский открыл для науки дикого верблюда и дикую лошадь, названную по его фамилии, собрал целую коллекцию ботанических и зоологических образцов, а также нанес на карту горные хребты и описал пустыню Гоби.
За эти исследования ученому впоследствии также присудили Константиновскую медаль. Причем заслуги Пржевальского были признаны и зарубежными организациями: он получил еще три высшие награды от Парижского, Берлинского и Лондонского географических обществ.
Но экспедиции Русского географического общества не ограничивались только прибрежными водами и пограничными территориями самой России. В историю вошли исследования еще одного известного члена РГО Николая Миклухо-Маклая. В 1870-е он изучал побережье Новой Гвинеи, в результате чего был собран большой этнографический и антропологический материал. Например, путешественник обследовал малайско-папуасских метисов, установив, что межрасовые браки дают здоровое потомство, а не приводят к неполноценности.
В советское время под эгидой РГО исследовались Курильские острова, а в новой истории России общество участвовало в организации кругосветной экспедиции 2019–2020 гг. и изучало возможности для запуска нового проекта Трансполярной магистрали в 2019–2022 гг. Действительным членом общества также является Федор Конюхов, чьи путешествия в том числе проходят под эгидой Русского географического общества.
За годы своего существования РГО провело свыше 3000 экспедиций во всех регионах России и в более 30 стран мира.
От субсидий к меценатству
В 1990-е, после распада Советского Союза, как и многие другие научные организации в стране, Географическое общество столкнулось с кризисом.
Общество изначально финансировалось государством. Ежегодно еще из казны Российской империи выплачивалось пособие, достигнув к 1917 г. суммы в 40 000 руб. Свою лепту вносили и меценаты – купцы, золотопромышленники, табачные фабриканты и другие крупные собственники. «Для устремления на столь обширный и отдаленный край учено-исследовательской деятельности в нужных размерах и с полной пользою требовались средства, далеко превышающие меру наших способов. По счастию, то благодушное участие, которое встречает у нас всякое общеполезное предприятие, не замедлило и здесь явиться к нам в помощь», – подчеркивало общество в 1850 г. заслуги своих меценатов.
В советское время организация перешла на госфинансирование. В СССР оно было самой крупной организацией среди научных сообществ, входивших в состав Академии наук и составляло более 50% их общей численности, отмечается в отчете РГО. Но с распадом СССР лишилось этой поддержки. Частная финансовая помощь еще толком не сформировалась и была минимальной, а основным доходом общества оставались членские взносы.
В это время начался отток ее членов. Если к 1985 г. в организации состояли 37 400 – максимальное количество участников за все время, то в 1990-е их количество резко сократилось. К 2010 г. в РГО входило лишь 9000 человек.
Институциональные и финансовые изменения стали происходить уже в 2010-е. В 2009 г. президентом РГО стал занимавший на тот момент пост главы МЧС Сергей Шойгу. На следующий год был создан попечительский совет РГО, председателем которого стал президент России Владимир Путин. В состав совета вошли крупные бизнесмены, главы корпораций и представители общественности.
Попечительский совет возродил традиции меценатства, полностью обеспечив деятельность РГО за счет внебюджетных средств – благотворительности и грантов. Кроме того, члены совета и другие благотворители поддерживают экспедиции и отдельные проекты РГО, а также помогают в организации и финансировании крупных мероприятий. В 2010–2020 гг. на поддержку научных и исследовательских программ, а также популяризацию географии было выделено более 2 млрд руб. Сегодня РГО насчитывает более 27 800 членов в России и за рубежом, а его региональные отделения открыты во всех субъектах страны.
На страже мира животных
Последний раз табун лошадей Пржевальского видели в Монголии в 1969 г. Суровые зимы и засушливые летние сезоны в середине XX в. привели к их полному исчезновению в дикой среде. С тех пор этот вид животных можно было встретить только в неволе.
В конце 1980-х гг. в Китае и Монголии начали восстанавливать популяцию в дикой среде. А с 2011 г. к проекту «Возвращение лошади Пржевальского» присоединилось Русское географическое общество – сейчас в природном заповеднике «Оренбургский» насчитывается порядка 120 особей.
В 2013 г. общество стало учредителем некоммерческой организации «Центр «Амурский тигр». Она занимается борьбой с браконьерством и анализирует состояние популяции этого вида животных, занесенных в Красную книгу. Сейчас под защитой РГО находятся около 200 редких и исчезающих видов животных: дальневосточный леопард, снежный барс, рысь, манул, белуха, белый медведь и морж.
Помимо научных исследований и сохранения исчезающих видов животных общество активно занимается и просветительской деятельностью. С 2015 г. РГО устраивает фотоконкурс «Самая красивая страна», на котором жюри отбирает лучшие снимки природных достопримечательностей и явлений со всех уголков России. Также в стране ежегодно проходит Географический диктант, на котором проверить свои знания может любой желающий. За 10 лет его написали более 3,6 млн людей из 129 стран мира.
Также РГО занимается издательской деятельностью, выпуская различную научную литературу, атласы, карты. С 2012 г. официальным журналом общества стало старейшее печатное издание в России «Вокруг света».
Кроме того, общество совместно с туроператорами разрабатывает различные познавательные туры для туристов в сопровождении гидов и этнографов. Путешественникам предлагают отправиться к ненцам-оленеводам на Ямал. Можно даже повторить путь Миклухи-Маклая в Папуа – Новою Гвинею – проникнуться местной культурой и увидеть, как работают антропологи в поле.
В день основания общества – 18 августа – сейчас отмечается День географа.