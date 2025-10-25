Смертельная спешка: что привело к взрыву Р-16 на Байконуре

«С земли поднялся как ни в чем не бывало, – продолжает свой рассказ Луарсабов, – стал озираться вокруг: темно, во всполохах пламени видны искореженные части горящих топливных баков, пожарные из брандспойтов тушат огонь, слышны какие-то команды, подъезжают и отъезжают машины. Впереди, из рва, что окаймляет стартовую площадку, раздаются крики о помощи. Я пошел в направлении голосов, прыгнул в ров и неожиданно наткнулся на Мягкова. Оказалось, что он быстрее меня пришел в сознание и тоже попал в ров. Тут какой-то солдат спрашивает: "Скажите, что с моим лицом?" А на лице живого места нет, все обожжено. <…> Я взглянул на свои руки – они были в желто-красных волдырях, схватился за голову, и с нее посыпалось то, что еще недавно называлось шевелюрой... В медпункте, сплошь набитом обгоревшими, стонущими людьми, нам с Мягковым показалось, что мы пострадали меньше других, и хотели уходить. Но нас усадили в машину и отвезли в госпиталь» («Наука и жизнь», март 1999 г.).