В Верховном суде на место Момотова избрали нового секретаря пленума

В Верховном суде на место Момотова избрали нового секретаря пленумаИм стал судья высшей инстанции Олег Зателепин
В Верховном суде (ВС) 28 октября избран новый секретарь пленума – им стал судья Олег Зателепин. Это первый пленум, который проходит под председательством нового главы ВС Игоря Краснова.
До этого с 2013 г. должность секретаря пленума занимал ушедший в отставку Виктор Момотов.
Как указано на сайте инстанции, Зателепин работает в судебной коллегии по уголовным делам ВС, а также член совета судей.
26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия Момотова в ВС. В тот же день такое решение было принято в отношении еще 14 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке.
23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого на тот момент судья ВС сообщил «Ведомостям», что подает в отставку с намерением сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. Но суд принял решение в пользу надзорного органа, обратив в доход государства активы, связанные с Момотовым.