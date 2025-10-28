В Верховном суде на место Момотова избрали нового секретаря пленума

23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого на тот момент судья ВС сообщил «Ведомостям», что подает в отставку с намерением сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. Но суд принял решение в пользу надзорного органа, обратив в доход государства активы, связанные с Момотовым.