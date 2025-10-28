Верховный суд одобрил создание Путинского районного суда в Грозном

Верховный суд одобрил создание Путинского районного суда в ГрозномИнициативу о его образовании готовят к внесению в Госдуму
Пленум Верховного суда принял постановление о внесении в Госдуму законопроекта о создании Путинского районного суда в городе Грозный, столице Чеченской Республики, передает корреспондент «Ведомостей».
До 2024 г. Грозный был разделен на четыре внутригородских района – Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский и Шейх-Мансуровский, каждому соответствовал одноименный суд. В июне 2024 г. из части территории Шейх-Мансуровского района был выделен новый внутригородской район, который решением Грозненской городской думы получил название «Путинский» в честь президента России Владимира Путина.
Официальное открытие района состоялось 7 октября – в день рождения главы государства. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что в рамках проекта введено в эксплуатацию свыше 330 000 кв. м жилья. По его словам, создание района имени Путина стало одним из крупнейших проектов в истории республики и символизирует благодарность за вклад в восстановление Чечни и развитие ее экономики.
По данным Верховного суда, на 1 января 2025 г. население Путинского района составляло 42 697 человек. Власти ожидают дальнейшего роста в связи с продолжающимся строительством жилья и социальных объектов. В этих условиях возникла необходимость снизить нагрузку на Шейх-Мансуровский районный суд, который пока рассматривает дела жителей нового района.
Согласно проекту закона, Путинский районный суд будет считаться образованным после назначения двух третей от установленного числа судей, а дату начала его деятельности установит президиум Верховного суда Чеченской Республики. Штат будущего суда составят пять судей и 16 работников аппарата, а также семь сотрудников по охране и обслуживанию здания.
Финансирование организации работы суда предусмотрено за счет федерального бюджета. На проектирование и строительство здания площадью около 1200 кв. м планируется направить порядка 300 млн руб. Для сравнения: площадь здания Верховного суда Чечни превышает 7000 кв. м. Расходы на оплату труда судей составят 13,2 млн руб. в 2026 г., 13,7 млн руб. – в 2027-м и 14,3 млн руб. – в 2028-м. Для федеральных государственных гражданских служащих предусмотрены 20,5 млн руб. в 2026 г., 21,3 млн руб. – в 2027-м и 22,1 млн руб. – в 2028-м. Дополнительные ежегодные расходы, связанные с увеличением численности судей и сотрудников аппарата, составят около 9 млн руб. в год. Единовременные затраты на оснащение рабочих мест и обучение персонала запланированы в размере 12,2 млн руб.
Как указал пленум, создание нового районного суда города позволит равномерно распределить служебную нагрузку судей районных судов города Грозного, что приведет к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества отправления правосудия, а также будет способствовать реализации прав граждан, проживающих в Путинском районе, на доступ к правосудию и судебную защиту.