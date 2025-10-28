Верховный суд одобрил создание Путинского районного суда в Грозном

Финансирование организации работы суда предусмотрено за счет федерального бюджета. На проектирование и строительство здания площадью около 1200 кв. м планируется направить порядка 300 млн руб. Для сравнения: площадь здания Верховного суда Чечни превышает 7000 кв. м. Расходы на оплату труда судей составят 13,2 млн руб. в 2026 г., 13,7 млн руб. – в 2027-м и 14,3 млн руб. – в 2028-м. Для федеральных государственных гражданских служащих предусмотрены 20,5 млн руб. в 2026 г., 21,3 млн руб. – в 2027-м и 22,1 млн руб. – в 2028-м. Дополнительные ежегодные расходы, связанные с увеличением численности судей и сотрудников аппарата, составят около 9 млн руб. в год. Единовременные затраты на оснащение рабочих мест и обучение персонала запланированы в размере 12,2 млн руб.