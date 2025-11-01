Пилот ФАДНа по адаптации иностранцев охватил 55 000 человек

По словам представителя якутского центра Давида Архана, на учете в регионе стоит более 27 200 человек. Такие данные он озвучил 31 октября.

В 2024 г. количество въехавших в Хабаровский край иностранных граждан составило около 36 000, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

По состоянию на февраль 2025 г. в Кузбассе находилось около 22 000 иностранцев, писал «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД в регионе.