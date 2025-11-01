Пилот ФАДНа по адаптации иностранцев охватил 55 000 человек

Пилот ФАДНа по адаптации иностранцев охватил 55 000 человекПрофильные центры столкнулись с низкой заинтересованностью мигрантов в курсах по русскому языку
Пилотный проект Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан в России охватил около 55 000 человек. Об этом 31 октября сообщила начальник отдела государственной политики в сфере социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан ФАДНа Марина Соснина. Реализация проекта началась в 2025 г., напомнила она в рамках фестиваля «Народы России и СНГ».
Пилот запущен в пяти субъектах России: в Республике Саха (Якутия) и Татарстане, Хабаровском крае, Кемеровской области – Кузбассе и Челябинской области. От успешности проекта зависит его дальнейшее распространение на территории других регионов страны, говорила в апреле 2025 г. вице-премьер Татьяна Голикова.
Только в Якутии, Кузбассе и Хабаровском крае, по данным представителей местных центров адаптации, находится не менее 85 200 иностранцев.
Мигранты в России также проходят адаптационный курс от ФАДНа. Он представляет собой лекцию об основах законодательства РФ, правилах поведения и региональных особенностях. В апреле 2025 г. глава ФАДНа Игорь Баринов рассказывал, что курс внедрят в 70 субъектах до конца текущего года (цитата по ТАСС).
О своей работе рассказали представители всех пилотных регионов, кроме Татарстана (его представителя на мероприятии не было). По словам руководителя Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Якутии Давида Архана, организация действует на основе принципа одного окна. В центре работают 12 специалистов, которые предоставляют помощь по миграционным вопросам, рассказал он. Архан также сообщил, что в центре реализуется курс по русскому языку как иностранному. В 2025 г. им воспользовалось около 200 человек, уточнил он. Центр предоставляет информационные материалы для мигрантов на шести языках: таджикском, киргизском, узбекском, армянском, арабском и китайском.
Иностранцев чаще всего интересуют вопросы изменения законодательства в сфере миграции, рассказал, в свою очередь, руководитель аналогичного центра в Хабаровском крае Александр Ковалев. Он тоже сообщил, что в организации есть бесплатные курсы по русскому языку как иностранному. Вместе с этим он озвучил ряд проблем, которые стали общими для всех центров пилотных регионов. Среди них следующие: нет законодательно закрепленной обязанности по прохождению адаптационного курса, некоторые мигранты не заинтересованы в курсах по языку, а также не предоставляют полные персональные данные. По словам Ковалева, они опасаются, что их данные могут использовать в мошеннических целях. Кроме того, мигранты не участвуют в социологическом опросе от ФАДНа из-за сложных формулировок вопросов и ответов, сообщил Ковалев.
Другая тема, которой чаще всего интересуются мигранты, – оформление документов, сообщила руководитель центра информационно-правовой помощи иностранцам в Кузбассе Вера Никулина. Организация предоставляет бесплатную юридическую и психологическую поддержку иностранным гражданам в специально выделенные дни, сказала она.
Сколько иностранцев в пилотных регионах
В 2024 г. количество въехавших в Хабаровский край иностранных граждан составило около 36 000, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
По состоянию на февраль 2025 г. в Кузбассе находилось около 22 000 иностранцев, писал «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД в регионе.
Организации в рамках своей работы взаимодействуют с МВД. Например, центр социальной и культурной адаптации Челябинской области заключил соглашение с главным управлением министерства в регионе, сообщил директор центра Михаил Подобед. По его словам, центр проводит просветительскую работу с работодателями. Подобед рассказал, что сотрудники организации по ходу своей деятельности выявляют потенциально недобросовестных работодателей, а информацию о них передают в МВД.
В 2024 г. субъекты России получили около 111,8 млн руб. финансирования на социально-культурную адаптацию иностранцев и их интеграцию в российское общество, писали «Ведомости» летом 2025 г. со ссылкой на доклад о реализации государственной национальной политики РФ в прошлом году. Указанная сумма составляет 1,3% от всех средств, выделяемых на госпрограммы субъектов в сфере государственной национальной политики (8,3 млрд руб.). Из региональных бюджетов на адаптацию иностранных граждан выделено около 78,9 млн руб., из федерального – 31,3 млн, а из местных – 1,6 млн. В субъектах адаптацией занимаются региональные органы власти, за которыми в 2024 г. ФАДН закрепило эти полномочия. По данным на декабрь прошлого года, такие органы определены в 72 субъектах, следует из доклада.
В целом значительная часть мероприятий во всех субъектах, которые позиционируются как мероприятия по адаптации, не являются таковыми, следует из заявления Сосниной в рамках фестиваля. Она подчеркнула, что социально-культурная адаптация иностранных граждан – это широкое полномочие регионов.
Интеграция иностранцев – это не второстепенное направление, а стратегическая задача, от которой зависит устойчивость и безопасность общества, заявил старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгений Варшавер. В ряде регионов России уже есть положительные практики: работа в школах с детьми мигрантов, курсы русского языка и правовой ориентации, участие некоммерческих организаций в сопровождении мигрантов, добавил он. Но эти практики пока скорее точечные и фрагментарные, подчеркнул эксперт.
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер