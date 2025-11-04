Приют, спецтюрьма и музей: как история одного здания отразила историю страны

В годы Великой Отечественной войны в СССР вновь массово появились беспризорники. Именно в этот период в стране заработали комнаты милиции. Тогда они не только и не столько наказывали, сколько собирали сирот с улиц. Из-за военной трагедии в здании на окраине Москвы снова появилась Марфинская трудовая воспитательная колония СССР. Невероятно, но в ней сохранили драмкружки. В одно время занятия вела мать режиссера Марка Захарова – актриса Галина Бардина. «Отец служил после фронта в охранных частях московского гарнизона, моя няня очень состарилась, мать в одиночестве тащила семейный бюджет, потому что отца после демобилизации довольно скоро выслали из Москвы как судимого по 58-й статье. Мать некоторое время вела драмкружок в Марфинской детской колонии НКВД, естественно, за грошовый заработок. Как она туда устроилась – не понимаю. Может быть, от отчаяния», – поделился Марк Захаров в автобиографии «Суперпрофессия».