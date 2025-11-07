Минюст внес в реестр иноагентов акциониста Крисевича и активиста Золотаревского

Чижов также участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов. В качестве автора сотрудничал с иноагентами и нежелательным в РФ интернет-источником. Также он распространял недостоверную информацию о решениях властей, сообщил Минюст. Выступал против спецоперации и руководит организацией, которая оказывает помощь вооруженным силам Украины. В настоящий момент живет за пределами России.