Минюст внес в реестр иноагентов акциониста Крисевича и активиста Золотаревского

Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр попали шесть человек, проект «Черта» и форум «Словоново». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
В список иноагентов вошли: активист Борис Золотаревский и акционист Павел Крисевич, политологи Георгий Чижов и Маргарита Завадская, историк Алексей Уваров, а также предприниматель Александр Пичугин.
По данным Минюста, Золотаревский распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов и нежелательных организаций. Активист распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и об избирательной системе, о Вооруженных силах (ВС) России. Золотаревский участвовал в мероприятиях, которые проводила нежелательная в РФ организация. Он проживает за пределами России.
Крисевич, сообщило ведомство, распространял сообщения иноагентов, а также ложную информацию о решениях государственной власти РФ. Он организовывал и участвовал в публичных политических акциях и перформансах, за демонстрацию которых привлекался к административной и уголовной ответственности.
Чижов также участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов. В качестве автора сотрудничал с иноагентами и нежелательным в РФ интернет-источником. Также он распространял недостоверную информацию о решениях властей, сообщил Минюст. Выступал против спецоперации и руководит организацией, которая оказывает помощь вооруженным силам Украины. В настоящий момент живет за пределами России.
Завадская распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций и взаимодействует с ними до сих пор. Кроме того, делилась недостоверными данными о решениях власти и избирательной системы. Политолог проживает заграницей.
По данным Минюста, Уваров взаимодействует с иноагентами и нежелательными организациями, а также распространяет их материалы. Он в публичном доступе доносил до неограниченного круга лиц ложную информацию о политике государства. Проживает за пределами России.
Пичугин распространял недостоверные сведения о ВС РФ и о принимаемых органами публичной власти решениях. Он делился сообщениями и материалами иноагентов и иностранных и международных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в РФ.
Проект «Черта» выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российской власти. Кроме того, он использовал материалы иноагентов и нежелательных НПО.
В ведомстве указали, что основатель форума свободной культуры в Европе «Словоново» – иноагент, проживающий за пределами России. Сам форум взаимодействует с организациями и физлицами, признанными иноагентами, нежелательными и причастными к экстремизму. Он распространял недостоверную информацию о решениях государственной власти и проводимой политике, а также выступал против спецоперации.