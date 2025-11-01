Газета
Экономист Иноземцев объявлен в розыск из-за уклонения от обязанностей иноагента

Ведомости

Следствие объявило экономиста Владислава Иноземцева (считается в России иноагентом) в розыск по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщило управление подмосковного главка СК России.

В отношении Иноземцева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330,1 УК РФ. По данным следствия, он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента, однако продолжил публиковать материалы без соответствующей маркировки на каналах в мессенджере и видеохостинге.

В СК уточнили, что подозреваемый находится за пределами России. Сейчас проводится сбор доказательств по делу.

30 октября Госдума предложила ужесточить меры в отношении иностранных агентов, включая признание госизменой участие в конференциях и форумах, направленных на подрыв международного престижа России. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что иноагенты «изменили своей стране». Он также предложил направлять пенсии иноагентов на спецсчета, чтобы выплаты могли получать только те, кто вернется в страну и пройдет предусмотренные законом процедуры.

