Экономист Иноземцев объявлен в розыск из-за уклонения от обязанностей иноагента

30 октября Госдума предложила ужесточить меры в отношении иностранных агентов, включая признание госизменой участие в конференциях и форумах, направленных на подрыв международного престижа России. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что иноагенты «изменили своей стране». Он также предложил направлять пенсии иноагентов на спецсчета, чтобы выплаты могли получать только те, кто вернется в страну и пройдет предусмотренные законом процедуры.