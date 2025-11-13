Депутаты поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Сейчас сумма штрафа за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. За день количество выписанных штрафов может доходить «до десятков, а может быть, и сотен раз», добавил Аксаков. Одобренная Госдумой в первом чтении инициатива предлагает штрафовать нарушителей не многократно, а единожды в день, То есть если автовладелец выехал на дорогу без полиса, ему грозит 800 руб., если на следующий день он снова выехал на дорогу без полиса, штраф составит уже 3000 руб., а за каждое последующее нарушение – 5000 руб. «Внедрение этой системы ответственности для автолюбителей и соразмерное наказание за нарушение правил позволит дисциплинировать ситуацию на дорогах, и езда без полиса ОСАГО практически исчезнет», – заявил Аксаков.