Депутаты поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Депутаты поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГОЧасть водителей все равно не купит полис либо найдет незаконные альтернативы, считают эксперты
Автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО по камерам фотовидеофиксации, но не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении во время пленарной сессии в Госдуме 12 ноября. Проект вносит изменения в ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях.
Около 7–10% российских водителей (2,5–3,6 млн человек) выезжают на дороги без полиса ОСАГО, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Другие оценки привел на пленарном заседании Госдумы соавтор законопроекта, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). По его словам, 15% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, а в некоторых регионах этот показатель достигает 40%. Такая тенденция связана с тем, что сотрудникам Госавтоинспекции достаточно сложно отследить езду без полиса: надо останавливать машину и проверять документы, продолжил он.
Проблему можно решить с помощью камер для автоматической фиксации вождения авто без ОСАГО, говорит Аксаков, но и эта идея порождает несправедливость: текущая формулировка статьи позволяет штрафовать водителей без полиса в сутки неоднократно, назначая при каждой фиксации авто без ОСАГО новое административное наказание.
Сейчас сумма штрафа за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. За день количество выписанных штрафов может доходить «до десятков, а может быть, и сотен раз», добавил Аксаков. Одобренная Госдумой в первом чтении инициатива предлагает штрафовать нарушителей не многократно, а единожды в день, То есть если автовладелец выехал на дорогу без полиса, ему грозит 800 руб., если на следующий день он снова выехал на дорогу без полиса, штраф составит уже 3000 руб., а за каждое последующее нарушение – 5000 руб. «Внедрение этой системы ответственности для автолюбителей и соразмерное наказание за нарушение правил позволит дисциплинировать ситуацию на дорогах, и езда без полиса ОСАГО практически исчезнет», – заявил Аксаков.
Если закон примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 г. Сдвинутые сроки обусловлены необходимостью завершить модернизацию сервиса для автоматизации деятельности соответствующих центров ГАИ на базе специального ПО «Паутина» и отработки механизма вынесения штрафов, говорится в тексте пояснительной записки.
Ограничение до одного штрафа в сутки защищает права даже тех водителей, кто по каким-либо причинам не приобрел полис ОСАГО, рассуждает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. При этом постоянно ездить без полиса все равно «будет очень накладно», продолжает он. Похожее мнение высказал капитан полиции в отставке, автор общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. По его словам, вводимая мера «однозначно сократит» количество водителей, которые управляют автомобилем без действующего полиса ОСАГО, поскольку им будет невыгодно платить большие суммы штрафов.
Средняя цена по стране за годовой полис ОСАГО составляет 7274 руб. в январе – сентября 2025 г., следует из данных РСА на 31 октября 2025 г. Это на 5% ниже уровня прошлого года, подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Многие автовладельцы не приобретают полис ОСАГО из-за его дороговизны, считает автоюрист Лев Воропаев. Кроме этого некоторые пострадавшие в ДТП водители не удовлетворены поведением страховых компаний при возмещении им ущерба, заметил он.
«Ведомости» направили запрос в МВД.