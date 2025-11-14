Журналистку Елену Костюченко признали иноагентом в России

Журналистку Елену Костюченко признали иноагентом в РоссииМинюст включил в свой реестр экономиста Рубена Ениколопова и журналиста Кирилла Кривошеева
Минюст РФ пополнил реестр иноагентов именами журналистки Елены Костюченко, бывшего корреспондента «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева, экономиста Рубена Ениколопова. Это следует из информации на сайте ведомства.
Костюченко, по версии Минюста, распространяла фейки о российской власти, выступила против боевых действий на Украине и «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений» (ЛГБТ считается в РФ экстремистской организацией, запрещено). Костюченко сотрудничала с «Новой газетой», «Медузой» (считается в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и другими СМИ. Освещала события на востоке Украины после 2014 и 2022 гг.
Среди оснований для внесения в иноагентский реестр журналиста Кривошеева, работавшего корреспондентом отдела внешней политики «Коммерсанта», – взаимодействие с иностранными информационными источниками. Кривошеев работал в издании до 2023 г.
Экономиста Ениколопова заподозрили в сотрудничестве с иноагентами и иностранными организациями. Ениколопов был ректором Российской экономической школы (РЭШ) с 2018 по 2022 г., выступал экспертом для российских СМИ.
Также в реестр включили ООО «Форпост» за получение поддержки со стороны иностранных источников и финансирование деятельности организации, включенной в реестр иноагентов.
Статус иноагента в РФ появился в 2012 г., но его последовательное ужесточение началось в 2020-х. Сейчас для граждан РФ и компаний, которые Минюст считает иноагентами, действуют запреты на финансовую и имущественную поддержку от государства, на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Одной из последних инициатив, которую могут рассмотреть депутаты Госдумы, стало предложение включить в понятие госизмены «участие иностранных агентов в конференциях, форумах, направленных на подрыв международного престижа РФ, участие в деятельности иных организаций там, за пределами РФ».