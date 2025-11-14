Почти тысяча женщин прошли школу поддержки жен и матерей участников спецоперации

Почти тысяча женщин прошли школу поддержки жен и матерей участников спецоперацииВо втором потоке занятия проведут представители РПЦ, буддизма и ислама
Первый поток школы поддержки жен и матерей участников спецоперации «Жизнь после Победы» прошли 950 женщин из 67 регионов России. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова 13 ноября на пресс-конференции в ТАСС. Главный организатор школы – Женское движение партии «Единой России».
Первый поток проходил с июля по сентябрь 2025 г. Женщины изучили 15 образовательных лекций по психологическим особенностям ветеранов спецоперации, порядку установления инвалидности, помощи в трудоустройстве, семейным кризисам и способам их преодоления, рассказала сенатор. Методическую базу проекта разрабатывали специалисты психологического факультета Московского государственного университета (МГУ). Кроме онлайн-занятий были и очные встречи в регионах, совместный просмотр лекций, встречи с психологами, экскурсии в рамках социокультурной реабилитации, походы в филиалы фонда «Защитников Отечества», указала она.
Если раньше женщины в рамках школы обращались с вопросами о положенных им льготах, то сейчас их интересует психологический аспект – помощь в реабилитации, адаптации и социализации ветеранов спецоперации. Задача школы поддержки – подготовить женщин к возвращению мужчин из зоны боевых действий. Сенатор подчеркнула, что военнослужащим в такие минуты необходимы не просто слова любви. Семья должна показать уверенность: «Мы знаем, как жить дальше, как помочь тебе восстановиться и вернуться к обычной жизни», – сказала она. А главное, по ее словам, вернувшиеся с фронта хотят услышать: «Ты очень нужен здесь как папа, как муж, как сотрудник», – добавила она.
По итогам первого потока выпускницы предложили добавить в программу для последующих участниц информацию о родительско-детских отношениях и навыках первой помощи. Около 40 девушек из разных регионов, захотели поработать во втором потоке, но уже в качестве наставниц, заключила Лантратова.
Во втором потоке занятия для участниц проведут представители Русской православной церкви, ислама и буддизма, рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Когда мы говорим о психологии, то мы говорим и о внутреннем мире человека, в том числе о его душе. Поэтому обсуждать такие вопросы только с учеными и практикующими психологами, без участия священнослужителей, – неправильно», – указала депутат, напомнив, что в самые тяжелые времена люди ищут помощи в религии. С наставниками программа станет более глубокой и наполненной: в нее могут включить даже паломнические поездки, добавила Стенякина.
Женщинам, чьи мужья, сыновья и родственники на находились на фронте, необходима психотерапия, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, из-за глубоких переживаний аномальных событий у них могут развиваться психосоматические расстройства. Общение с представителями православия, буддизма и ислама поможет объединить людей со схожими жизненными ситуациями, не даст им изолироваться, добавил он. При этом Сафонов считает, что у религии есть определенные ограничения, которые она не может решить. «Даже если человек принял ситуацию с помощью разговора с батюшкой, это не значит, что он излечился. Проблема скорее ушла вглубь человека и может проявиться в будущем», – добавил он.
«Буддийское сообщество готово присоединиться к общему делу», – заявил председатель Центрального духовного управления буддистов, член Общественной палаты РФ Геше Йонтен (Сергей Киришов). Специально для этого буддисты совместно с ассоциацией гуманистических психологов начали готовить специалистов по кризисной психологии, указал он. По словам Йонтена, буддизм, как и другая религия, может дать человеку духовные силы справиться с трудностями, а также глубокий, осмысленный подход к жизни. С его помощью человек может справиться с трудностями, заключил он.