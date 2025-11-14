Почти тысяча женщин прошли школу поддержки жен и матерей участников спецоперации

Если раньше женщины в рамках школы обращались с вопросами о положенных им льготах, то сейчас их интересует психологический аспект – помощь в реабилитации, адаптации и социализации ветеранов спецоперации. Задача школы поддержки – подготовить женщин к возвращению мужчин из зоны боевых действий. Сенатор подчеркнула, что военнослужащим в такие минуты необходимы не просто слова любви. Семья должна показать уверенность: «Мы знаем, как жить дальше, как помочь тебе восстановиться и вернуться к обычной жизни», – сказала она. А главное, по ее словам, вернувшиеся с фронта хотят услышать: «Ты очень нужен здесь как папа, как муж, как сотрудник», – добавила она.