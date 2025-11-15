Ребенок против системы: как Руби Бриджес вошла в историю борьбы с расизмом в США

В 1960 г. родители Руби согласились на предложение NAACP принять участие в программе интеграции, хотя глава семьи изначально сомневался. «Мы просто напрашиваемся на неприятности», – говорил он. Как вспоминала Руби, отец считал, что ничего не изменится и что к черным и белым никогда не будут относиться как к равным. По мнению матери, благодаря программе у дочери появится возможность получить лучшее образование и шанс найти хорошую работу в будущем. «Мои родители спорили об этом и молились. В конце концов, моя мать убедила моего отца, что, несмотря на риск, они должны сделать этот шаг вперед – не только ради своих детей, но и ради всех черных детей».