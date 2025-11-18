Нижняя палата выделит на экспертные работы на следующий год 280 млн рублей

Темы исследований для Госдумы больше похожи на названия диссертаций, нежели на материалы для новых законопроектов, считает политолог Павел Склянчук: «Ссылки на такие исследования почти не встречаются в пояснительных записках к законопроектам. В результате востребованность написанных научных работ в практической деятельности депутатов и комитетов остается довольно низкой, они не публикуются в свободном доступе». В то же время тематика исследований может сказать о том, что фракции и комитеты считают для себя интересным и востребованным в предвыборный год, полагает он.