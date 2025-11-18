Нижняя палата выделит на экспертные работы на следующий год 280 млн рублей

Нижняя палата выделит на экспертные работы на следующий год 280 млн рублейВ Госдуме изучат способы поддержки отцовства, а также дошкольный патриотизм
Депутаты хотят изучить «поддержку отцовства», а также формирование у дошкольников патриотических установок. Научные исследования на такие темы планируют заказать фракция «Новые люди» и комитет нижней палаты по защите семьи соответственно. Совет Думы 17 ноября утвердил программу научно-экспертной и исследовательской работы на 2026 г., об этом «Ведомостям» сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Ведомости» ознакомились с перечнем тем, исследования по которым закажут фракции и комитеты. В программу включены 29 работ, предложенных фракциями и комитетами.
Запланированный объем финансирования на исследования в 2026 г. составит 280 млн руб. Исследования заказали четыре думские фракции из пяти. КПРФ запросила два исследования – по совершенствованию нормативно-правового обеспечения экологической и амортизационной политики, «Справедливая Россия» – по регулированию научно-технологического развития регионов, ЛДПР – по совершенствованию правового регулирования развития морской и речной портовой инфраструктуры и развития рынка цифровых финансовых активов. «Новые люди» планируют заказать два исследования: одно – на тему комплексный анализ условий и методов формирования у детей дошкольного возраста духовно-нравственных и патриотических ценностей, второе – совершенствование законодательства по подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства.
«Единая Россия» исследования заказывать не стала. Фракция имеет большинство депутатов в каждом из комитетов и именно через комитеты выстраивает свою работу, в том числе через них идут запросы и по научным исследованиям, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко: «Мы не видим необходимости параллельно с комитетами заказывать исследования и выступаем за эффективное расходование государственных средств».
Также исследования заказали 12 думских комитетов из 32. Больше всего исследований запросил комитет по молодежной политике: первое – про правовое регулирование занятости молодежи, второе – правоприменение в сфере наставничества, третье – поддержка НКО, четвертое – регулирование работы с детьми и молодежью «в условиях природной среды». Комитет по защите семьи хочет изучить организацию детского досуга в городской среде, оценить эффективность реализации госполитики в сфере детства в регионах и «поддержку отцовства» (анализ социальных практик и разработку предложений по совершенствованию законодательства).
Комитет по финансовому рынку запросил исследование причин и факторов инфляции в России, а по малому и среднему предпринимательству – регулирования взаимодействия цифровых платформ и МСП, по туризму – регулирования деятельности цифровых туристических платформ с учетом зарубежного опыта. Комитет по науке хочет исследовать развитие и безопасное применение искусственного интеллекта в высшем образовании и обеспечение кооперации науки, образования и реального сектора экономики.
Среди других тем, запрошенных комитетами, – предложения по регулированию развития системы прослеживаемости товаров с учетом создания единой маркировки, ценовые модели маркетплейсов, привлечение и закрепление медработников в государственных и муниципальных организациях в регионах, влияние НКО на распространение русской культуры в странах СНГ, совершенствование сферы адаптивного спорта и производства и реализации спортивной продукции.
Темы исследований для Госдумы больше похожи на названия диссертаций, нежели на материалы для новых законопроектов, считает политолог Павел Склянчук: «Ссылки на такие исследования почти не встречаются в пояснительных записках к законопроектам. В результате востребованность написанных научных работ в практической деятельности депутатов и комитетов остается довольно низкой, они не публикуются в свободном доступе». В то же время тематика исследований может сказать о том, что фракции и комитеты считают для себя интересным и востребованным в предвыборный год, полагает он.
Большинство тем исследований сформулированы по шаблону и выполняться будут для галочки, считает юрист Олег Захаров. По его мнению, никакой корреляции между получаемыми Госдумой исследованиями и реальным нормотворческим процессом нет: «В лучшем случае это некоторая помощь для аппарата комитета или фракции в сборе статистических данных, которые можно получить и бесплатно – по их же запросу. Но рудиментарная норма думского регламента ставит этот вопрос в один ряд с нормотворчеством – на уровень Совета Думы». Захаров не исключает, что в следующем созыве этот модуль работы Госдумы будет реформирован.