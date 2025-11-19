Чем в России заменят Европейскую конвенцию по правам человека

Главная проблема и главное отличие от той ситуации, которая была с Европейским судом, к сожалению, заключается в том, что нет никаких методов принуждения и никакой ответственности за невыполнение международных норм, соглашается адвокат Дмитрий Аграновский. То есть нарушения конвенции влекли за собой средства принуждения, говорит он. В частности, в виде отмены судебных решений, в виде выплаты компенсаций, в виде принятия государством каких-то мер. Например, если выносились пилотные постановления разного рода, то государство приводило их в соответствие со своими законодательствами. Это касалось в том числе условий содержания в тюрьмах, колониях.