Международному центру на базе Горного университета продлят статус ЮНЕСКО

Международному центру на базе Горного университета продлят статус ЮНЕСКОЦентр будет участвовать в подготовке кадров для горнодобывающей отрасли стран – партнеров из Азии и Африки
Международный центр компетенций в горнотехническом образовании получит продление статуса под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Соответствующий законопроект 17 ноября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Автором инициативы стало правительство РФ.
В тексте законопроекта предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании, который создан на базе Санкт-Петербургского горного университета. Центр возобновит свой статус категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. В эту категорию попадают международные или региональные экспертные центры, которые имеют статус привилегированного партнера ЮНЕСКО и работают в рамках ее программ в сферах образования, науки, культуры.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в 2018 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже генеральный директор организации Одри Азуле и вице-премьер РФ Александр Новак (тогда – министр энергетики РФ) подписали соглашение о создании и работе центра. Оно заключалось на шесть лет с возможностью пролонгации, пояснил генеральный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО Владимир Борзенков. В 2025 г. соглашение о продлении статуса подписали Новак, Азуле и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
Других центров по горнотехническому образованию в мире нет, отметил Борзенков. «Есть по климату, математике, водным ресурсам, но комплексного центра, объединяющего вопросы сырьевых ресурсов, образования и подготовки кадров для отрасли, не существовало», – пояснил он.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что работа центра будет заключаться в подготовке специалистов и повышении их профессионального уровня. Он также будет способствовать глобальному обмену опытом между государствами и университетами в области естественных и инженерных наук, указано там же.
Центр был организован на базе Санкт-Петербургского горного университета как ведущего технического вуза страны. ЮНЕСКО проводит оценку его деятельности на соответствие стратегическим программным целям организации. «Работа Международного центра компетенций в горнотехническом образовании оценена на самом высоком уровне, и руководством ЮНЕСКО поддержано предложение правительства РФ о продлении соглашения на следующий период», – добавил Борзенков.
Ключевыми регионами для деятельности центра стали страны Африки и Азии, Китай, Индия и Иран, продолжил он. Африканские страны, в частности, заинтересованы в технологиях, знаниях о регулировании и управлении ресурсной сферой. «Конкуренция в Африке огромная: Китай, Индия, Турция, Австралия активно работают там с крупными инвестициями. Китай, например, каждый год увеличивает квоты на обучение иностранных студентов в разы, и соревноваться с ним по этому параметру невозможно», – отметил Борзенков.
Центр выбрал другую стратегию – переносить образовательные программы на территорию африканских стран и создавать площадки для подготовки кадров. Задача африканских стран – удержать собственных специалистов, чтобы они не уезжали после бакалавриата и магистратуры в более благополучные страны. Россия имеет практический опыт решения аналогичных проблем и готова его передавать, указал он. «Наш центр также позволяет деполитизировать сотрудничество. В Россию многие боятся ехать из-за санкционных рисков, но работа через структуру ЮНЕСКО, пусть и расположенную в России, снимает часть этих ограничений – это разные правовые рамки и другая степень защищенности партнеров», – заключил Борзенков.
Центр может стать важным инструментом для развития сотрудничества России и африканских стран в минерально-сырьевом секторе, отмечает научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Глеб Сугаков. В преддверии третьего саммита Россия – Африка, который должен состояться в 2026 г., количество таких инструментов будет возрастать. Россия по итогам сырьевого диалога с Африкой может много дать ей в сфере подготовки кадров и образования, замечает эксперт. Один из ключевых тезисов сотрудничества состоит в том, что его взаимную полезность определяют образование, подготовка кадров и то, как будут использоваться африканские и российские ресурсы. И с точки зрения добычи, и с точки зрения менеджмента квалифицированные кадры необходимы и здесь Россия – традиционный партнер для Африки в сфере образования и трансфера технологий, заключил Сугаков.
«Ведомости» направили запросы в правительство и пресс-службы компаний – партнеров центра об их роли в его работе и международном сотрудничестве.
В подготовке материала участвовал Василий Милькин