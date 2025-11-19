Международному центру на базе Горного университета продлят статус ЮНЕСКО

Центр может стать важным инструментом для развития сотрудничества России и африканских стран в минерально-сырьевом секторе, отмечает научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Глеб Сугаков. В преддверии третьего саммита Россия – Африка, который должен состояться в 2026 г., количество таких инструментов будет возрастать. Россия по итогам сырьевого диалога с Африкой может много дать ей в сфере подготовки кадров и образования, замечает эксперт. Один из ключевых тезисов сотрудничества состоит в том, что его взаимную полезность определяют образование, подготовка кадров и то, как будут использоваться африканские и российские ресурсы. И с точки зрения добычи, и с точки зрения менеджмента квалифицированные кадры необходимы и здесь Россия – традиционный партнер для Африки в сфере образования и трансфера технологий, заключил Сугаков.