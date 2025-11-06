В Одессе не будут сносить памятник Пушкину из-за статуса ЮНЕСКО

Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. В декабре прошлого года в Одессе убрали памятник Владимиру Высоцкому, а весной 2024 г. в украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.