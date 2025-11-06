Газета
Главная / Общество /

В Одессе не будут сносить памятник Пушкину из-за статуса ЮНЕСКО

Ведомости

Одесские власти сообщили, что пока не планируют демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, который на прошлой неделе был заколочен деревянными щитами. Об этом говорится в ответе горсовета на запрос общественной организации, передает украинское интернет-издание «Страна».

В мэрии пояснили, что монумент расположен в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому любое решение о его демонтаже может быть принято только после согласования с международным комитетом.

В апреле на памятник Пушкину в Одессе неизвестные набросили петлю. Неизвестные также повесили объявление «Ищу бульдозер». По данным «Страны», между прохожими завязалась перепалка, а одна из женщин на видеозаписи назвала противников Пушкина «фашистами».

Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. В декабре прошлого года в Одессе убрали памятник Владимиру Высоцкому, а весной 2024 г. в украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

