В Одессе посреди ночи демонтировали памятник Высоцкому
В Одессе демонтировали памятник советскому исполнителю, актеру театра и кино и поэту Владимиру Высоцкому, сообщает украинское издание «Страна».
Монумент был установлен напротив Одесской киностудии, его снос подтвердили и в самой организации. Там добавили, что будут добиваться переноса памятника внутрь киностудии для установки в одном из павильонов, однако для этого потребуется специальное разрешение и средства.
Памятник Высоцкому был снесен посреди ночи по решению местных властей, которые уже постановили убрать множество исторических монументов, включая памятник основателям Одессы, посвященный Екатерине II, Иосифу де Рибасу, графу Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину.
Бронзовая скульптурная композиция, посвященная Владимиру Высоцкому, была установлена напротив здания Одесской киностудии в сентябре 2012 г. 4 сентября 2024 г. местный горсовет решил демонтировать монумент по политическим мотивам.