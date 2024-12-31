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В Одессе посреди ночи демонтировали памятник Высоцкому

Ведомости

В Одессе демонтировали памятник советскому исполнителю, актеру театра и кино и поэту Владимиру Высоцкому, сообщает украинское издание «Страна».

Монумент был установлен напротив Одесской киностудии, его снос подтвердили и в самой организации. Там добавили, что будут добиваться переноса памятника внутрь киностудии для установки в одном из павильонов, однако для этого потребуется специальное разрешение и средства.

Памятник Высоцкому был снесен посреди ночи по решению местных властей, которые уже постановили убрать множество исторических монументов, включая памятник основателям Одессы, посвященный Екатерине II, Иосифу де Рибасу, графу Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину.

Бронзовая скульптурная композиция, посвященная Владимиру Высоцкому, была установлена напротив здания Одесской киностудии в сентябре 2012 г. 4 сентября 2024 г. местный горсовет решил демонтировать монумент по политическим мотивам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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