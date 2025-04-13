Вандалы набросили петлю на памятник Пушкину в Одессе
На памятник Пушкину в Одессе набросили петлю, сообщает украинское издание «Страна», которое публикует кадры инцидента.
Неизвестные также повесили объявление «Ищу бульдозер». По данным «Страны», между прохожими завязалась перепалка, а одна из женщин на видеозаписи назвала противников Пушкина «фашистами».
В сентябре 2024 г. глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил о намерении снести в городе памятник поэту на Приморском бульваре. При этом мэр Геннадий Труханов выступал против этой идеи, поскольку объект внесен в реестр ЮНЕСКО. В декабре стало известно, что Одесский горсовет поддержал демонтаж. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой предотвратить снос монумента.
Памятник поэту был установлен в 1889 г. Он сооружен на средства, которые пожертвовали местные жители.
Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. В декабре прошлого года в Одессе убрали памятник Владимиру Высоцкому, а весной 2024 г. в украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.