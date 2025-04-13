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Вандалы набросили петлю на памятник Пушкину в Одессе

Ведомости

На памятник Пушкину в Одессе набросили петлю, сообщает украинское издание «Страна», которое публикует кадры инцидента.

Неизвестные также повесили объявление «Ищу бульдозер». По данным «Страны», между прохожими завязалась перепалка, а одна из женщин на видеозаписи назвала противников Пушкина «фашистами».

В сентябре 2024 г. глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил о намерении снести в городе памятник поэту на Приморском бульваре. При этом мэр Геннадий Труханов выступал против этой идеи, поскольку объект внесен в реестр ЮНЕСКО. В декабре стало известно, что Одесский горсовет поддержал демонтаж. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой предотвратить снос монумента.

Памятник поэту был установлен в 1889 г. Он сооружен на средства, которые пожертвовали местные жители.

Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. В декабре прошлого года в Одессе убрали памятник Владимиру Высоцкому, а весной 2024 г. в украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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