Вандалы набросили петлю на памятник Пушкину в Одессе

В сентябре 2024 г. глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил о намерении снести в городе памятник поэту на Приморском бульваре. При этом мэр Геннадий Труханов выступал против этой идеи, поскольку объект внесен в реестр ЮНЕСКО. В декабре стало известно, что Одесский горсовет поддержал демонтаж. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой предотвратить снос монумента.