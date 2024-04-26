В украинском Ровно демонтировали памятник советским героям ВОВ

В феврале 2022 г., за несколько дней до объявления о начале проведения специальной военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию «вполне устроит» желание соседнего государства декоммунизироваться, и она готова показать, что означает для Украины «настоящая декоммунизация». Тогда же он заявил, что современная Украина целиком создана Владимиром Лениным за счет отторжения части исторических территорий России.