В украинском Ровно демонтировали памятник советским героям ВОВ
В украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это последний архитектурно-скульптурный комплекс, подпадавший под закон о декоммунизации, сообщается на сайте телеканала «Общественное Ровно».
Демонтажу подверглась композиция на Холме Славы высотой 8 м, которая состояла из трех бронзовых фигур: солдата, партизана и девочки. По словам и.о. главы города Виктора Шакирзяна, они будут сданы на металлолом. Вырученные средства планируется потратить на закупку дронов для вооруженных сил Украины, пояснил он.
Монумент Вечной Славы был установлен в Ровно 9 мая 1985 г. Авторами этого проекта являются скульптор Василий Винайкин и архитектор Юрий Москальцов. Кроме бронзовых фигур, монумент включает обелиск высотой около 48,5 м. На цокольной стене был размещен барельеф с изображением 18 собирательных образов – военных, работников тыла и т.д. Перед обелиском находились Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата.
Летом прошлого года с монумента «Родина-мать» в Киеве также сняли советский герб и установили герб Украины — трезубец. Кроме того, памятник получил новое название – «Украина-мать».
В феврале 2022 г., за несколько дней до объявления о начале проведения специальной военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию «вполне устроит» желание соседнего государства декоммунизироваться, и она готова показать, что означает для Украины «настоящая декоммунизация». Тогда же он заявил, что современная Украина целиком создана Владимиром Лениным за счет отторжения части исторических территорий России.