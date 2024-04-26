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В украинском Ровно демонтировали памятник советским героям ВОВ

Ведомости

В украинском городе Ровно демонтировали монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это последний архитектурно-скульптурный комплекс, подпадавший под закон о декоммунизации, сообщается на сайте телеканала «Общественное Ровно».

Демонтажу подверглась композиция на Холме Славы высотой 8 м, которая состояла из трех бронзовых фигур: солдата, партизана и девочки. По словам и.о. главы города Виктора Шакирзяна, они будут сданы на металлолом. Вырученные средства планируется потратить на закупку дронов для вооруженных сил Украины, пояснил он.

Монумент Вечной Славы был установлен в Ровно 9 мая 1985 г. Авторами этого проекта являются скульптор Василий Винайкин и архитектор Юрий Москальцов. Кроме бронзовых фигур, монумент включает обелиск высотой около 48,5 м. На цокольной стене был размещен барельеф с изображением 18 собирательных образов – военных, работников тыла и т.д. Перед обелиском находились Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата.

Летом прошлого года с монумента «Родина-мать» в Киеве также сняли советский герб и установили герб Украины — трезубец. Кроме того, памятник получил новое название – «Украина-мать».

В феврале 2022 г., за несколько дней до объявления о начале проведения специальной военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию «вполне устроит» желание соседнего государства декоммунизироваться, и она готова показать, что означает для Украины «настоящая декоммунизация». Тогда же он заявил, что современная Украина целиком создана Владимиром Лениным за счет отторжения части исторических территорий России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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